Gripe aviária: ministro da Agricultura explica emergência zoosanitária e tranquiliza consumidores

Após o governo federal colocar o Brasil em emergência zoosanitária por 180 dias em função da confirmação de oito casos de gripe aviária, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explicou o que significa esse status e procurou tranquilizar os consumidores sobre o tema.

"O Brasil segue com status livre de gripe aviária, portando, podendo comercializar normalmente. Falar para o cidadão que pode consumir com tranquilidade carne, frango e ovos. O que nós temos são casos em aves silvestres, fazendo aumentar o alerta. Se isso se tornar em casos em granjas comerciais, aí sim derruba os mercados internacionais e há um colapso no mercado de produção", explicou em entrevista ao programa Roda Viva, na noite desta segunda-feira.

De acordo com o ministro, há uma crise em todo o mundo de gripe aviária. A emergência será utilizada para o governo preparar uma estrutura para enfrentar o problema.

"O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. 35% do frango consumido no mundo tem origem brasileira. Por conta dessa crise sanitária, e pela alta do preço do produto, o relatório do SDA, Ministério da Agricultura Americano, prevê que o Brasil seja o único país exportador de carne que cresceria em 2023, tanto na bovina, suína e aviária", pontuou.

