Ibraoliva cobra mais controle sobre azeite de oliva importado

Extravirgem, mas só no rótulo. Segundo o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), resultados de testes feitos por técnicos ligados ao Ministério da Agricultura com azeites de oliva coletados pelo país indicam que a grande maioria dos produtos apresentados ao consumidor com esse nome não atende ao padrão indicado na embalagem. Para reverter esse quadro, o setor cobra do governo federal mais controle sobre o óleo importado que ingressa no mercado nacional. Uma das reivindicações é a intensificação das avaliações periódicas que atestam a autenticidade do extravirgem.

Essas análises são feitas pelo chamado Painel Sensorial do azeite de oliva do Ministério da Agricultura, grupo formado por especialistas em identificar aromas e sabores do produto extravirgem e reconhecido pelo Conselho Oleícola Internacional (COI). “A nossa busca é que implementem e divulguem cada vez mais esses testes. Empresas estão sendo autuadas, os produtos (fora de padrão) estão sendo retirados do mercado, mas é preciso dar visibilidade a isso”, diz o presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes.

Na segunda semana deste mês, lideranças da entidade tiveram reuniões com representantes da Secretaria de Comunicação da Presidência e dos Ministérios da Justiça e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em Brasília. “Para nós, foi muito satisfatório. Já está sendo agendada uma reunião com o Mapa para gerar mais subsídios para os técnicos”, afirma Fernandes.

No Brasil, o azeite de oliva é classificado em quatro categorias com base no teor de acidez e outros critérios de qualidade. Considerado o mais nobre, o extravirgem é o produto sem defeitos e apresenta acidez inferior a 0,8%, enquanto o virgem é um óleo de qualidade intermediária, com acidez até 2%. O tipo único refere-se ao óleo que passou por processos químicos para retirada de impurezas e foi misturado ao azeite virgem, mas pode ser usado na alimentação. O quarto tipo, o lampante, tem acidez superior a 2% e é impróprio para o consumo humano.

Segundo Fernandes, muitos produtos importados entram no país com a classificação errada – e preços atraentes na comparação com as marcas nacionais. Oferecido nas gôndolas como extravirgem, o tipo único acaba sendo o óleo de oliva mais vendido no Brasil, afirma o executivo. “Mas é um azeite de segunda categoria. A gente não quer tirar o mercado nem do tipo único e nem do virgem, mas que (a diferença entre as categorias) seja esclarecida e, principalmente, que conste no rótulo a classificação correta”, destaca o executivo.