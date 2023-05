Leilão da Farsul vende R$410 mil na Fenasul Expoleite

publicidade

A 17ª Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas e a 8ª Feira de Ventres Selecionados, realizadas na noite desta quarta-feira na pista J do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Fenasul/Expoleite, obtiveram um faturamento de R$ 410 mil. Segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), promotora do remate, as médias registradas foram de R$ 8,61 (quilo vivo) para as terneiras; R$ 10,64 para os terneiros; e R$ 6,69 para as novilhas com prenhez.A última vez que o leilão ocorreu na Fenasul/Expoleite foi em 2019, antes da pandemia do coronavírus. Naquela ocasião, a média por animal ficou em R$ 6,10 e o faturamento geral atingiu R$ 519 mil.

