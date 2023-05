LS Tractor espera crescimento de 50% em 2023

publicidade

Após investimentos de R$ 300 milhões em 2022, a LS Tractor no Brasil pretende crescer 50% este ano, após passar por queda na produção com a dificuldade de importações de peças durante a pandemia. Esta é a expectativa expressada do vice-presidente da empresa, André Rorato, durante a participação da empresa na Agrishow, feira agrícola que ocorre até sexta-feira (5) em Ribeirão Preto (SP). Há 10 anos no Brasil, a empresa sul-coreana tem a maior parte de suas peças importadas da Ásia.

"Em 2022 produzimos a metade do que produzíamos em 2019, quando a pandemia chegou a gente foi bastante afetado, a gente tinha estoque em 2020, mas quando entrou 2021 ficamos muito prejudicados", explica Rorato. Mas este ano, com a volta à normalidade dos custos de importação e uma maior busca por fornecedores locais, a empresa deve voltar aos rendimentos anteriores à pandemia, expectativa que já está sendo confirmada durante a Agrishow. Rorato conta que os negócios já estavam aquecidos no segundo dia de feira, o que surpreendeu. "A quantidade de negócio que surgiu na terça-feira foi uma coisa espantosa. Mesmo com dificuldade de dinheiro, de financiamento, está saindo muito negócio. Eu acho que vamos superar as vendas da feira do ano passado tranquilamente, em mais de 50%", afirma.

Segundo ele, isso ocorre porque os produtores de café e laranja da região de Ribeirão Preto estão muito capitalizados. "Outro segmento que está muito movimentado é a silvicultura, muita gente de eucalipto e de pinos estão comprando frota", comenta. A região de Ribeirão Preto é uma das maiores em área de florestas plantadas e produção de celulose no Brasil. Para o setor em específico, a empresa lançou a linha Forest durante a Agrishow, disponível para os tratores dos modelos Plus 80, 90 e 100.

Outra novidade da LS Tractor na feira é a sua entrada no ramo de drones, trabalho iniciado em 2019 e que agora se consolida. "Essa é uma tecnologia que veio para ficar", diz Rorato. Com isso, a empresa lança na Agrishow os modelos de drones agrícolas LS P100 e LS V40. Os dois modelos foram aprimorados a partir de seu uso em operações agrícolas comerciais em mais de 3 milhões de hectares e 50 difentes tipos de culturas. “Com um UAS Agrícola (Unidade Aérea Não Tripulada) estamos oferecendo ao produtor um equipamento com vôo altamente estável e totalmente autônomo para pulverização de precisão”, diz o vice-presidente.

