Lula deve anunciar nesta quarta apoio a produtores de leite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar medidas de apoio aos produtores de leite durante o ato de encerramento da Marcha das Margaridas, previsto para as 11h desta quarta-feira (16), em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. A promessa foi feita pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que nesta terça (15) se reuniu com lideranças do setor, como o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, o secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, e o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuch (PSB/RS).

Entre as medidas esperadas, estavam o aumento das tarifas de importação de manteiga e queijo de 12,8% para 18%, confirmada ainda ontem pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), e a abertura de uma investigação sobre a possível prática de triangulação na entrada de produtos procedentes da Argentina e do Uruguai, de acordo com as assessorias de imprensa da Fetag-RS e do deputado gaúcho. Na reunião, também foi definido um grupo de trabalho que, em 30 dias, apresentará um programa de aumento de produtividade na cadeia leiteira.

Essas ações seriam uma resposta às dificuldades enfrentadas pelos pecuaristas em razão da disparada das importações de leite e derivados do Mercosul - os itens entram no Brasil com preços inferiores aos produzidos localmente. De janeiro a julho deste ano, o Brasil importou cerca de 135,5 mil toneladas de leite, creme de leite e lácteos (exceto manteiga e queijo), um salto de 211,8% na comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados do governo federal. O maior volume veio das duas nações vizinhas.

O ministro também disse que haverá a disponibilização de recursos para compras públicas de leite pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em valor a ser divulgado pelo presidente Lula nesta quarta-feira. Esse anúncio havia sido prometido pelo presidente da estatal, Edegar Pretto, para a semana passada, mas acabou sendo adiado. “Esperamos agilidade nas medidas, porque a situação dos agricultores é muito difícil com a queda no preço (do leite pago aos pecuaristas) registrada nos últimos meses. Alguns, literalmente, estão pagando para produzir”, afirmou Schuch, em nota. O presidente da Fetag-RS cobra do governo o controle na importação de leite em pó do Mercosul. “É indispensável que se elevem as tarifas de importação ou que se deem subsídios para os produtores, assim como acontece na Argentina”, destacou Carlos Joel, em comunicado.

Coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), por sindicatos filiados e organizações parceiras, a Marcha das Margaridas ocorre a cada quatro anos. O evento reúne trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, sem-terra, extrativistas, membros da comunidade LGBTQIA+ e moradoras de centros urbanos. A edição de 2023 começou nesta terça-feira, sob o tema “Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem-Viver”.