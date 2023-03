Na Expodireto, BRDE firma operações de R$ 23 milhões com prefeitura, empresa e produtor

publicidade

O BRDE assinou três contratos de operação de crédito na tarde desta quinta-feira, na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, em solenidade que contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza (MDB). O evento foi marcado pela diversidade, uma vez que as operações foram diferenciadas em valores e destinações, que somaram R$ 23 milhões.

A maior parceria foi no valor de R$ 21,7 milhões com a Cooperativa Agrícola Água Santa (COASA), para a implementação de unidade de armazenagem de grãos no município de São José do Ouro. Segundo o presidente da instituição, Orildo Germano Belegante, o projeto prevê armazenamento de 250 mil sacas e a unidade deverá ser concluída até maio deste ano.

Outra parceria foi com a prefeitura de Almirante Tamandará, no valor de R$ 1 milhão para projeto de iluminação pública e a construção de uma usina de energia fotovoltaíca. Além disso, outra operação foi com o produtor rural Valcir Cláudio Remontt, para aquisição de uma semeadora, no valor de R$ 320 mil, em parceria com a Cresol.

Segundo o vice-governador, esses valores serão importantes para a promoção de diferentes ações no Estado e que, no caso do agronegócio, para ajudar no enfrentamento das crises provacadas pelas condições climáticas, cada vez mais presentes.

Na oportunidade, o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, a diversidade dos projetos é uma vocação do banco, que busca apoiar os grandes projetos, as prefeituras e o produtor. "Estamos vendo os projetos a favor do desenvolvimento do Estado", ressaltou. Na mesma ocasião, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, enfatizou que o papel das instituições financeiras ligadas ao governo é o de impulsionar os projetos em todas as frentes, desde a iniciativa privada à pública. "Esses valores são importantes para o desenvolvimento e para impulsionar o RS", defendeu.

Veja Também