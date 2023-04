Oferta de carnes pode bater recorde em 2023

publicidade

A oferta de carne bovina, suína e de frango no mercado interno deverá poderá atingir um recorde neste ano, diz a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De acordo com o quadro de suprimentos elaborado pela estatal, somando-se os três principais tipos de proteína animal consumidos pelos brasileiros, a quantidade de produto chegará a 20,77 milhões de toneladas, um aumento de 5% na comparação com o volume estimado em 2022.

Com a maior produção, a disponibilidade per capita também deve crescer, atingindo 96 quilos por habitante no ano. É o segundo maior índice já registrado, inferior apenas ao de 2013. “Esse cenário contribui para uma tendência queda nos preços, o que já começa a ser percebido no mercado”, destacou o presidente da Conab, Edegar Pretto, em nota. Em março, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,71%. O preço das carnes, porém, caiu 1,06%.

Das três proteínas, a maior oferta é projetada para a carne bovina. A expectativa é que o país produza cerca de 9 milhões de toneladas em 2023. Este ano tende a ser marcado por um pico de abates, em razão do momento do ciclo pecuário, marcado por aumento do descarte de fêmeas e consequente elevação da oferta de carne no mercado, explica a Conab. O cenário, segundo a companhia, é influenciado também pela tendência de queda nas exportações do produto, já que no início do ano houve a suspensão temporária das vendas de carne bovina para o mercado chinês. Com isso, a Conab estima um aumento de 12,4% na disponibilidade da carne bovina no país, podendo chegar a 6,26 milhões de toneladas, e de 11,6% no consumo per capita, estimado em 29 quilos por habitante por ano.

No caso de aves, a Conab prevê aumento de 3,1% na produção, para 15,24 milhões de toneladas e observa que as exportações tendem a registrar um crescimento de 4,7%, podendo atingir um novo recorde em 2023, com 4,8 milhões de toneladas embarcadas. Para a carne suína, a expectativa é que a produção ultrapasse 5,3 milhões de toneladas, o que significaria o maior volume da série histórica do levantamento. A disponibilidade per capita do produto tende a ficar estável em relação a 2022, em torno de 19 quilos por habitante.