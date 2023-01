Paulo Teixeira reforça meta de Lula de erradicar a fome no Brasil

publicidade

Em seu discurso de posse, nesta terça-feira, na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília, o novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, reiterou o compromisso mais destacado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a erradicação da fome no país. Teixeira disse que nenhuma nação pode se considerar civilizada tendo 33 milhões de pessoas em grave insegurança alimentar. "Vamos trabalhar para que cada brasileiro tenha, todos os dias, pelo menos, o direito ao café da manhã, ao almoço e ao jantar", repetiu.

O novo titular do MDA, pasta que havia sido extinta na estrutura do governo Bolsonaro, afirmou que pretende recriar políticas ambientais como as que haviam em administrações anteriores de Lula. Além disso, prometeu dar atenção especial aos remanescentes de quilombos, povos tradicionais e populações ribeirinhas.

Paulo Teixeira garantiu ainda que em sua gestão a Conab terá papel de destaque, com a missão de regular os estoques de alimentos para o mercado interno (barateando os preços) e de operar os programas de aquisição de produtos da agricultura familiar para a correta distribuição à população. Paulista de Águas de Prata, o ministro de 61 anos observou, por fim, a urgência de o Estado brasileiro retomar o seu papel e possibilitar o acesso à terra.

