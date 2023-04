Receita das exportações de carne suína cresce 30% em março, afirma ABPA

publicidade

A receita das exportações brasileiras de carne suína foi 30,8% maior em março, quando comparada com o mesmo período do ano passado, somando U$248,9 milhões em relação aos U$190,3 milhões totalizados em 2022. De acordo com nota divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a renda veio junto com o crescimento na quantidade exportada, que alcançou 106,9 mil toneladas em março deste ano, valor de 16,9% maior que as 91,5 mil toneladas embarcadas em 2022.

Em relação ao trimestre, houve um crescimento de 29,6% no valor acumulado com as exportações entre os meses de janeiro e março, que cresceram de US$498,5 milhões no ano passado para US$646,3 milhões em 2023. Já a quantidade também cresceu, passando de 37,5 mil toneladas para 274,8 mil toneladas exportadas, representando um crescimento de 15,7% neste índice, no mesmo período.

Os altos custos de produção no mundo todo, assim como as complicações sanitárias que alguns países enfrentam “têm sustentado a tendência de aumento pela demanda do nosso produto, que é refletida pelas elevações nas vendas em oito dos dez maiores importadores da carne suína brasileira”, afirma Ricardo Santin, presidente da ABPA, na mesma nota.

A associação apontou a China (109,6 mil toneladas entre janeiro e março) como principal destino dos produtos brasileiros, seguida por Chile (21,3 mil toneladas), Filipinas (17,8 mil), Singapura (15,9 mil) e Japão (7,2 mil).

