Sant'Ana do Livramento abre temporada de ovinos com tímida expectativa de negócios

publicidade

A Exposição-feira de Ovinos de Verão, em Sant'Ana do Livramento, abre a temporada deste ano com expectativa de baixa no faturamento dos remates. O faturamento esperado é de cerca de R$ 800 mil, ao mesmo tempo que em 2022 foi de R$ 1,2 milhão, de acordo com Caren Juliana Alves, gerente administrativa da Associação e do Sindicato Rural de Sant'Ana do Livramento. “Com a baixa do valor da lã e da carne a expectativa não é muito boa, estamos passando por uma fase difícil”, comenta a gerente. A feira, que ocorre no Parque de Exposições Augusto Pereira de Carvalho, teve início nesta quarta-feira e termina no domingo.

Por outro lado, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), Edemundo Gressler, diz que a expectativa é boa para a temporada como um todo, pois os remates particulares de dezembro tiveram bons preços e valorização dos animais de genética. “A gente acredita que isso vai refletir nos rebanhos tradicionais”, comenta. Ao mesmo tempo, Gressler afirma que o setor mantém o “pé no chão”: “sabemos que momentaneamente o mercado está tímido em termos de remuneração”.

Veja Também

Para os julgamentos da Exposição-feira de Ovinos de Verão, há 76 animais inscritos, enquanto para a venda são 260 animais até agora, mas o período de inscrições vai até o final da tarde desta quinta-feira e a expectativa é de um total de 300 animais inscritos, de acordo com Caren. As raças que vão a julgamento são merino australiano, ideal, corriedale, hampshire down, texel e naturalmente coloridos corriedale. O público esperado é de cerca de 100 pessoas na programação geral da feira e 200 durante os remates.

A programação do evento também inclui churrasco de ovelha e palestras técnicas. “A gente vai ter as palestras que chamam atenção pelo momento de surto de sarna e piolho”, diz Carmen. No sábado, às 19h30 também vai ser inaugurada uma nova placa da Arco no Monumento da Ovelha, que evidencia o município como capital nacional da lã.

Gressler ressalta a importância do evento, que é o primeiro, seguido pela Feira de Ovinos de Verão, Lã e Carne, em Dom Pedrito, nos dias 6 e 7 de janeiro. Ao todo são seis eventos, com agenda que continua entre os dias 11 e 15 deste mês, em Bagé; em seguida em Pinheiro Machado, entre 26 e 29 de janeiro; Jaguarão, nos dias 3 e 4 de fevereiro; e Herval, entre 9 e 11 de fevereiro. “A expectativa é bem favorável, espera-se incremento de comercialização”, diz o presidente da Arco.