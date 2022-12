Livramento proíbe o trânsito de veículos de tração animal das 10h às 17h

publicidade

A Secretaria de Trânsito de Sant’Ana do Livramento, devido às altas temperaturas registradas nas últimas semanas no município, por meio do decreto 10.264/2022, proibiu o tráfego de veículos de tração animal (principalmente carroças) no perímetro urbano da cidade, das 10h às 17h.

Conforme a SETRAN, a medida visa evitar maus-tratos aos animais. As autoridades policiais estarão monitorando as possíveis transgressões à medida que serão multadas em R$ 102,00.