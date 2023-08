Senar lança aplicativo que reúne cursos gratuitos voltados para o meio rural

publicidade

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lançou, na quarta (2), o aplicativo “EaD Senar”, que disponibiliza cursos gratuitos e a distância voltados para o meio rural. O aplicativo demanda pouco espaço de armazenamento e pode ser baixado em celulares e tablets com os sistemas operacionais Android e iOS. Já estão disponíveis 30 cursos de curta duração e sem tutoria que podem ser acessados a qualquer momento e de qualquer lugar com disponibilidade de internet.

“Agora a qualidade educacional do Senar está ao alcance das mãos, tornando o aprendizado mais flexível e adaptado aos estilos de vida contemporâneo”, explica a diretora de Educação Profissional e Promoção Social, Janete Almeida. A iniciativa faz parte do portal EaD Senar, que conta com mais de 120 cursos, que podem ser acessados pelo link.

Veja Também

Passo a passo para a intalação do aplicativo:

Em celulares Android:

Clicar no link ou abrir o aplicativo Google Play Store; pesquisar por “Ead Senar”; baixar o aplicativo; realizar cadastro, criar login e senha e começar a usar o aplicativo.

Em celulares iOS:

Abrir a Apple Store; pesquisar por “Ead Senar”; baixar o aplicativo; realizar cadastro, criar login e senha e começar a usar o aplicativo.