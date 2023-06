Vinícola Aurora apresenta restruturações de compliance à OIT

publicidade

Representantes da Cooperativa Vinícola Aurora levaram à Organização Internacional do Trabalho (OIT) os avanços alcançados no processo de reestruturação das suas áreas de complicance, ESG e Boas Práticas Agrícolas, após o episódio trabalhista envolvendo fornecedor de mão-de-obra terceirizada. A comitiva contou com o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul, Gilmar Sossella, e o diretor-geral da pasta, Ricardo Barbosa.

Durante a conversa, a OIT reforçou a importância da assinatura do setor no Pacto pela Adoção de Boas Práticas Trabalhistas na Vitivinicultura do RS do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O documento, segundo a entidade, está servindo de base para o trabalho que estão desenvolvendo em outras cadeias produtivas. Os executivos também estiveram no Congresso Nacional, onde visitram os senadores gaúchos Hamilton Mourão e Paulo Paim.

“Viemos reafirmar nossos compromissos com o trabalho digno e demonstrar o quanto estamos investindo de forma célere na reestruturação da cooperativa. Foi uma conversa muito proveitosa, onde a OIT se colocou à disposição para colaborar em projetos que beneficiem a cadeia da vitivinicultura e propiciem aos trabalhadores boas condições de trabalho. Com certeza, temos na OIT uma grande parceira nessa jornada", afirmou Renê Tonello, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora.

