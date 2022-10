Alvorada promove mutirão de vacinação neste sábado

publicidade

A Prefeitura de Alvorada vai promover neste sábado um mutirão de imunização, no Centro de vacinação, dando a oportunidade para que a população coloque em dia seu esquema vacinal. A ação vai ocorrer das 9h às 16h. O Centro de vacinação fica na Rua Roberto de Souza Feijó, nº 147 (ao lado do PAM8). As equipes de saúde orientam que os moradores levem a carteira de vacinação no momento da imunização.

Estarão disponíveis vacinas contra a gripe para a população a partir de seis meses, contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, vacina contra a Meningo ACWY para crianças e adolescentes de 11 à 14 anos e trabalhadores da área da saúde, Meningo C para bebês de 3 a 5 meses e crianças de 11 a 14 anos, Pneumo 10 para bebês de 2, 4, 6 meses e 1 ano, e a vacina Rota vírus para crianças de 2 a 6 meses.

Para grávidas, de 20 a 36 semanas de gestação, haverá doses de DTPA. Também serão oferecidas as vacinas contra a Covid-19. Pfizer adulto para quem tem 30 anos ou mais, Pfizer infantil para crianças com 5 anos ou mais e Coronavac para o público infantil, de 3 a 5 anos.