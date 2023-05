Porto Alegre amplia vacinação contra a gripe para pessoas com 30 anos ou mais

publicidade

Esta quarta-feira, 17, marca o início da imunização contra gripe para as pessoas com 30 anos ou mais em Porto Alegre. A medida atende à determinação do Ministério da Saúde, de ampliar para toda a população a vacina e visa, com o escalonamento das faixas etárias, evitar aglomerações e garantir melhor atendimento à população nos locais de vacinação. Todas as unidades de saúde têm estoque da vacina contra influenza (confira os endereços neste link).

Esse grupo se junta aos prioritários que vêm sendo vacinados desde o início da campanha (idosos, professores, crianças a partir de seis meses, servidores da segurança e do transporte público, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades).

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá doses em todas as salas de vacina, de acordo com o horário de funcionamento de cada local.

Escalonamento da vacina contra gripe

Quarta-feira, 17 – Pessoas com 30 anos ou mais

Quinta-feira, 18 – Pessoas com 20 anos ou mais

Sexta-feira – Todas as pessoas a partir de seis meses de idade