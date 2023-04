RS confirma quarta morte por dengue em 2023

publicidade

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, na noite desta quarta-feira, a quarta morte por dengue no Estado. A vítima foi um jovem de 23 anos, residente do município de Joia, em 9 de abril. O rapaz tinha comorbidades, com síndrome de Down, obesidade e cardiopatia.

Na terça, havia sido confirmado o óbito de uma mulher de 44 anos, residente em Gramado. De acordo com a Secretaria da Saúde, ela possuía como comorbidade um diagnóstico prévio de doença vascular.

A segunda morte pela doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti neste ano ocorreu em 31 de março, sendo divulgada dia 5 de abril. O paciente era um homem de 66 anos, residente de Morro Reuter, que possuía como comorbidade um diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica. Em uma janela inferior a um mês, a primeira morte por dengue ocorreu em 15 de março. A vítima foi uma mulher de 49 anos, moradora de Bento Gonçalves.

Neste ano, o Rio Grande do Sul registra 4.674 casos confirmados da doença, dos quais 4.262 são autóctones, que é quando o contágio aconteceu dentro do Estado, com os demais sendo importados (residentes do RS que foram infectados em viagem a outro local).

Em 2022, o RS registrou seus maiores índices da doença em toda sua série histórica. Foram mais de 57 mil casos autóctones e outros 11 mil casos importados. Ao todo, foram 66 óbitos em virtude da dengue ano passado.

Principais sintomas:

-febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor atrás dos olhos

-dor de cabeça,

-dor no corpo,

-dor nas articulações,

-mal-estar geral,

-náusea,

-vômito,

-diarreia,

-manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira.

Prevenção

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes, com a limpeza e revisão das áreas interna e externa das residências ou apartamentos e eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática.

O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes aegypti.