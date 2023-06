A nova régua da política

publicidade

A cada eleição, eleitores comparecem às urnas mais exigentes em relação às competências que esperam dos seus representantes. A maioria da sociedade exige políticos com maior habilidade e experiência, capazes de enfrentar os desafios complexos que permeiam a administração pública.

Com a régua da política mais elevada, vejo aumentar a demanda por líderes com conhecimentos técnicos, capacidade de diálogo e de gestão e uma visão de longo prazo. Políticos precisam gerar confiança, mostrar trabalho e seriedade, além de cultivar bom relacionamento com instituições e gestores de outras esferas, a fim de promover a colaboração e o avanço das políticas públicas.

No sétimo ano como prefeita de Novo Hamburgo, posso assegurar que a governança pública requer cooperação, diálogo e integração, uma vez que os desafios transcendem as fronteiras de um único nível de governo. A boa governança também depende da formação de um time de apoio qualificado e de parcerias com a sociedade civil e iniciativa privada, garantindo a representatividade de diferentes interesses e pontos de vista.

Vivemos uma época em que a sociedade está cada vez mais conectada e próxima dos governantes. As redes sociais proporcionam um espaço de interação direta em que os líderes devem estar dispostos a ouvir os anseios populares, compreender as demandas e, na medida do possível, incorporá-las em suas agendas. No dia a dia, percebo que cada comentário, crítica ou sugestão representam milhares de cidadãos. Por isso, precisam ser considerados em perspectiva.

Nessa nova dinâmica, a transparência e a prestação de contas são elementos-chave. Os eleitores esperam que os gestores sejam transparentes em suas ações e prestem contas de suas decisões. A transformação nas expectativas e critérios que a sociedade utiliza para avaliar seus representantes reflete a necessidade de uma política mais responsável, transparente e comprometida com o interesse público. A sociedade espera que seus governantes estejam à altura das expectativas.