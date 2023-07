Cooperativismo é mais que um modelo econômico

publicidade

Às vésperas do Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado no primeiro sábado de julho, queremos propor uma reflexão sobre este modelo que passou por muitas transformações ao longo dos anos. O movimento que iniciou com um grupo de tecelões na Inglaterra, ainda no século 19, se adaptou à realidade dos diferentes períodos da história, distintos setores econômicos e cenários sociais.

No início da década de 30, o setor vitivinícola da Serra Gaúcha passava por grandes dificuldades comerciais e buscava uma sobrevida para continuar a atividade trazida por imigrantes italianos à região. Foi assim que, em 1931, nasceu a Cooperativa Vinícola Aurora, fundada por 16 famílias, e que, hoje, 92 anos depois, está consolidada como a maior do país, com 1,1 mil associados e com uma produção que chegou a mais de 70 milhões de quilos de uva recebidos na safra 2023.

Mas não são os números que queremos exaltar e sim valorizar as pessoas que acreditam neste modelo e que são a razão de ser de uma cooperativa. Como já foi dito por nossos fundadores, uma “cooperativa não é constituída para oferecer vantagens individuais. Os direitos e os deveres devem ser compartilhados por todos os sócios, sem distinção. Seja no momento do sucesso, seja nas dificuldades”

A frase do padre Antônio Zatera, personagem central da formação da Aurora, e publicada no livro sobre os 85 anos da Aurora, escrito pelo viticultor Remy Valduga (in memoriam), resume o que é uma cooperativa. É muito mais do que plantar, cuidar da videira, colher e entregar a produção. É compartilhar sonhos, comemorar vitórias, mas também desafios que mudam assim como o clima, que vai de dias de sol às intempéries. Neste ano, passamos por dificuldades que nos fizeram voltar à origem de como começamos essa caminhada e para onde queremos ir no futuro. O que queremos é reafirmar os princípios do cooperativismo e o seu poder de transformação na vida de milhares de pessoas.