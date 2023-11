Deixem as gurias jogarem!

publicidade

Hoje é um dia especial para Porto Alegre, mas principalmente para as meninas que sonham em um dia se tornarem jogadoras profissionais de futebol. O país do futebol, da rainha Marta, Cristiane, Debinha e a gaúcha Mônica Hickmann, atletas que defenderam as cores do Brasil na última Copa do Mundo feminina, precisa e merece esse investimento.

Porto Alegre, com recursos do Ministério do Esporte, lança pela primeira vez, de forma inédita no país, o Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF), uma forma de democratizar o acesso ao esporte. A iniciativa incentiva a participação de adolescentes do sexo feminino no esporte para que alcancem o direito constitucional de acesso à prática esportiva e oportuniza a descoberta de novos talentos na modalidade.

Serão 120 vagas para jovens com idade entre 13 e 17 anos, divididas nas categorias mirim, infantil e juvenil. As inscrições gratuitas iniciam hoje e podem ser feitas no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A prioridade do programa são alunas da rede municipal de ensino. Após, serão abertas para estudantes da rede estadual e o público em geral, caso restem vagas. As aulas irão ocorrer nos campos do Trecho 3 da orla do Guaíba e no Parque Marinha do Brasil. Os treinamentos serão em turno inverso às aulas para que as gurias possam conciliar à prática do esporte com os estudos.

Além do centro de desenvolvimento, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), oferece outros projetos que buscam incentivar a participação feminina nas atividades esportivas e sociais. Podemos destacar a Orla Para Todos, Lance de Menina, atividades exclusivas nas 19 unidades da prefeitura espalhadas pela capital dos gaúchos e eventos com servidoras em torneios e competições esportivas internas.

É gratificante que este projeto se torne realidade em Porto Alegre para as nossas gurias terem a oportunidade de treinar e desenvolver seus talentos. A nossa cidade, que já é pioneira e referência em muitas frentes, agora será, também, no futebol feminino brasileiro.