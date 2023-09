Dia do Administrador: um profissional cada vez mais multifacetado

publicidade

Neste ano, comemoram-se 58 anos da promulgação da Lei 4.769, de 1965, que regulamentou a profissão de administrador. Essa profissão relativamente nova já contribui em muito para o desenvolvimento do nosso país na esfera pública, privada, no setor de ensino, na indústria, comércio e serviços. Em todas as áreas, o ofício de administrador contribui, sobretudo, para o desenvolvimento das organizações.

Embora seja recente, a funçãome de administrar até mesmo o próprio patrimônio acontece há milhares de anos. Temos exemplo disso no Antigo Egito, na Grécia e no Império Romano. Isso foi sendo apreendido e aperfeiçoado com o passar dos séculos. A própria Igreja Católica, com a sua estruturação desde o início da Era Cristã, apresenta resultados e características que foram estudados pela ciência da administração e incorporados ao desempenho das organizações no século XIX.

Da mesma forma, os exércitos, por meio de suas disciplinas, empregaram conceitos que foram posteriormente absorvidos pela administração privada. Aliás, a própria concepção de planejamento teve início na área pública, mas depois foi aperfeiçoada e hoje é amplamente divulgada e difundida no segmento privado.

Para planejar, organizar, dirigir e controlar, ninguém melhor que um profissional formado no meio acadêmico com o intuito de desempenhar esse papel. Ou seja, é fundamental que as organizações (de pequeno, médio ou grande porte) contem sempre com um profissional de administração a fim de incrementar a performance de cada uma delas com aquilo que foi ensinado nos bancos escolares.

São muitas as áreas em que um profissional de administração pode atuar dentro de uma organização: financeira, recursos humanos, marketing, logística, produção, sistemas de apoio a decisões e por aí vai. De fato, o administrador é um profissional multifacetado, detentor de uma visão holística.

Hoje, neste dia 9 de setembro, realizaremos a entrega do Prêmio Mérito no Palácio dos Festivais, em Gramado, a quatro profissionais que se destacaram nos segmentos público, privado, ensino e tecnólogo. Conto com a presença de todos os profissionais de administração a fim de prestigiar e seguir fortalecendo a nossa profissão.