Porto Alegre e o desafio diário das cidades sustentáveis

publicidade

Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nesta data, é importante refletirmos sobre o desafio enfrentado pelas cidades em busca de um equilíbrio entre preservação ambiental e crescimento urbano. Em Porto Alegre, estamos comprometidos em construir uma cidade cada vez mais sustentável. Através das ações promovidas pela prefeitura, Porto Alegre tem avançado nessa jornada.

Temos tradição de pioneirismo na proteção ambiental, sendo a primeira cidade brasileira a criar uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente e precisamos respeitar essa história.

A prefeitura tem adotado diversas ações para promover a sustentabilidade. O inventário de gases de efeito estufa, por exemplo, mapeou as principais fontes emissoras na cidade, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias de redução de emissões.

Estamos avançando na revisão do Plano Diretor, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, incorporando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o que demonstra o alinhamento da cidade com os esforços globais em prol da sustentabilidade.

Já o Plano de Ação Climática tem o objetivo ambicioso de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. No entanto, a participação ativa dos cidadãos é fundamental para garantir que as metas sejam traduzidas em ações concretas.

O projeto Terrários Urbanos, premiado nacionalmente na categoria inovação na gestão pública, é um exemplo inspirador de como a participação cidadã pode impulsionar a criação de novas áreas verdes na cidade.

O sucesso do programa de Premiação e Certificação Sustentável também é resultado do compromisso do setor privado com a redução do consumo de água, energia e gestão adequada de resíduos.

A Semana do Meio Ambiente é a oportunidade para cada um refletir sobre seu papel nessa agenda e se engajar nas ações e iniciativas que contribuem para a construção de um futuro mais equilibrado e sustentável para Porto Alegre e para o planeta.