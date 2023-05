Porto Alegre se consolida como Capital Mundial do Churrasco

publicidade

Porto Alegre tem hoje o melhor ambiente de negócios no país. A cidade também é destaque nacional e internacional como destino turístico para eventos, inovação e mercado. Entretanto, um episódio, em especial, reposiciona o município no quesito turismo gastronômico e valoriza um dos símbolos da cultura gaúcha.

O principal prato da culinária do Rio Grande do Sul reforçou seu status internacional. A prefeitura lançou o selo “Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco” durante a Expochurrasco, evento que reuniu mais de 4 mil pessoas em torno de nossos costumes. A iniciativa, que teve o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, mostrou a hospitalidade do porto-alegrense e a relação afetiva pelo assado que, hoje em dia, tem até toque gourmet.

O “Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco” é um movimento do governo municipal, em parceria com a iniciativa privada, para promover o turismo de gastronomia, a tradição gaúcha e os inúmeros aspectos culturais que o município apresenta. Mas a iniciativa quer explorar a culinária muito além do prato, incentivando festivais a céu aberto, as cervejarias artesanais, o 4º Distrito, os Caminhos Rurais, a orla do Guaíba, os parques e museus.

A cadeia do churrasco é extensa. Movimenta muitos atores que vão de açougues e frigoríficos, cutelarias, bebidas, restaurantes a serviços de tele-entrega. Em casa, no condomínio, na praça ou em restaurantes, que hoje são mais de 100 em funcionamento, o churrasco gera empregos, sustenta famílias e une as pessoas em torno do fogo.

Somos a cidade com o maior número de churrasqueiras por habitante. Os domingos, em especial, são diferentes por aqui. O dia fica perfumado pelas brasas e com outro significado. E esse é o espírito das refeições à base da nossa famosa iguaria: agregar, celebrar e conhecer boas histórias. São essas boas histórias que queremos contar através das experiências gastronômicas e turísticas que o consumo e a apreciação da comida campeira podem proporcionar.