QCV: a importância da cultura organizacional nas empresas

publicidade

É cada vez mais difícil encontrar uma empresa de sucesso que não tenha se adequado a uma cultura organizacional. Isso porque é ela que define a forma com que a organização vai conduzir seus negócios, tratar seus clientes, parceiros e colaboradores e também como vai se posicionar e se diferenciar no mercado. Tirar uma ideia do papel é um grande desafio, porque precisamos entender o que é e como funciona, além de analisar os comportamentos e valores desejados. É exatamente por isso que a cultura organizacional é tão importante. Ela reflete a ética e a moral da empresa e orienta os caminhos a serem seguidos para decisões assertivas no futuro.

É claro que empresas são feitas de pessoas e, por isso, a cultura organizacional é um ponto importante para o desenvolvimento do capital humano, já que demonstra para os colaboradores quais são as expectativas da empresa, sem diminuir características e posicionamentos individuais. Essa estrutura também possibilita a criação de um ambiente corporativo saudável em que as necessidades da empresa e os objetivos pessoais de cada um se apoiam.

Uma cultura organizacional consolidada é capaz de garantir o reconhecimento de uma empresa mesmo de fora do espaço corporativo. Qualidade, Compromisso e Velocidade: estes são três pontos que guiam a cultura organizacional do nosso trabalho para impulsionar a vida de milhares de pessoas e empresas em processos educacionais, consultoria ou capacitações. Qualidade para entregar as demandas conforme solicitado pelos clientes; Compromisso com as normas e com o prometido; e Velocidade não só para garantir prazos, mas a velocidade de ação, raciocínio e tomada de decisão.

O QCV foi institucionalizado com o propósito de sintetizar a nossa cultura e motivação para o trabalho e está presente em tudo, na entrega de resultados, na união da equipe e na mobilização por fazer da Fundatec uma organização de referência e excelência. Promover ações para aculturar os colaboradores, como eventos esportivos, de lazer e capacitações, faz com que eles se conectem não apenas uns com os outros, mas também com nossas políticas e propósitos há quase 50 anos.