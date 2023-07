Roteiro Caminho Pomerano: união da cultura e do turismo rural

publicidade

O turismo rural é concebido como fator de desenvolvimento das áreas rurais e, em consequência disso, este tipo de atividade turística constitui um componente básico do desenvolvimento local. Diversos fatores favoreceram o crescimento da atividade do turismo no espaço rural. A maioria das experiências teve início em áreas que passaram por crises agrárias. Desde a década de 90, o turismo rural no Brasil tem se tornado uma possibilidade de atividade não agrícola que incentiva a permanência das famílias na zona rural, valorizando as raízes culturais e familiares.

Atualmente, o segmento de turismo rural segue em crescimento no país, onde o poder público e as entidades têm fomentado a atividade na busca da valorização da agricultura familiar e dos aspectos locais, como a gastronomia típica, artesanatos, história, cultura e o cotidiano da vida rural.

A região turística denominada de Costa Doce Gaúcha possui inúmeros roteiros que valorizam diversos aspectos rurais e, em especial, o roteiro de turismo rural Caminho Pomerano, desenvolvido no município de São Lourenço do Sul através de uma associação coletiva desde 2005. Foi criado com foco em preservar os hábitos, costumes e a língua pátria dos imigrantes alemães/pomeranos que chegaram à Colônia de São Lourenço em 18 de janeiro de 1858. O povo pomerano é originário da região do Mar Báltico na Europa Central, sendo o território da Pomerânia extinto após a Segunda Guerra Mundial, com sua área passando a integrar os países da Alemanha e Polônia.

Os hábitos, histórias e a língua do povo Pomerano seguem sendo preservados em São Lourenço do Sul e, através do roteiro Caminho Pomerano, o visitante pode conhecer a gastronomia típica, artesanatos, ervas medicinais, acervos familiares, colecionismo, apresentação do Casamento Pomerano, em que a noiva veste preto, projetos de educação ambiental, agroindústrias, cultivo de frutas e belas paisagens no interior do município que valorizam a cultura.

A atividade do Caminho Pomerano se tornou um potencial de geração de renda para as famílias integrantes do roteiro que mantém sua cultura ativa e comercializam suas potencialidades, conforme afirma o escritor e pesquisador Jairo Scholl Costa: “O Caminho Pomerano está inserindo no trading turístico, o que duplamente beneficia os descendentes de pomeranos no interior de São Lourenço do Sul, pois, ao mesmo tempo em que preserva a língua, verdadeira pátria do povo pomerano na diáspora, tradições e cultura, também proporciona uma renda suplementar às famílias que participam como empreendedores e fortificam a atividade do turismo rural”

O roteiro Caminho Pomerano possui os mais diversos atrativos. Anualmente, recebe inúmeros visitantes de diversas regiões do mundo. Convidamos você, leitor, a conhecer e a viver essas experiências memoráveis em nosso roteiro de turismo rural na região da Costa Doce Gaúcha, fortalecendo o turismo local. Como afirma Tolstói, “canta tua aldeia e serás universal”.