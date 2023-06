Só o que não falta é solidariedade!

publicidade

Solidariedade. O ato de se identificar com o sofrimento do outro e, principalmente, de se dispor a ajudar a solucionar ou a amenizar um problema. O conceito do dicionário é tão literal que às vezes espanta perceber que boa parte das pessoas tem dificuldade de exercê-la. Os primeiros meses deste ano submeteram a população do Litoral Norte a provações e a desastres naturais que desafiaram nossa capacidade de superação.

Em poucos minutos, aquilo que era sólido pode ruir como se fosse um castelo de cartas. De uma hora para outra, um paraíso turístico se transforma em um rastro de lama e destruição, onde é difícil de identificar sequer o que estava antes ali. Vivi isso de perto, nesse junho chuvoso e triste, em Santo Antônio da Patrulha, onde estava naquela quinta-feira em que choveu três meses em poucas horas. Mas vi também ao percorrer os municípios de região nos dias que se seguiram.

Em Caraá, Mampituba, em Maquiné, Dom Pedro de Alcântara, no Borússia e tantos outros lugares, em segundos, tudo se foi, vidas se perderam e onde havia fartura passou a faltar quase tudo. Só o que não falta é justamente a solidariedade. Pessoas que atravessaram a madrugada percorrendo localidades em busca de desabrigados. As prefeituras que se mobilizaram e fizeram o que estava a seu alcance para reduzir o sofrimento de quem perdeu tanto em tão pouco tempo. Os governos federal e estadual também se mostraram atentos. E a bola, agora, está com eles, para usar uma linguagem futebolística.

Tenho dito, para aqueles que encontrei na tarefa de buscar ajuda aos atingidos, algo que é muito mais do que uma frase feita. É um lema que, nessa hora em que o país ainda segue dividido pelas paixões políticas, deveria servir como reflexão: “A solidariedade é o alicerce sobre o qual nós vamos reconstruir o que a chuva levou”. Eu não conheço uma forma melhor de exercer um mandato que não seja assim, me identificando com o sofrimento do outro e me dispondo a ajudar. Afinal, nestas horas, pode faltar tudo, menos a solidariedade.