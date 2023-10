Sapucaia do Sul treina crianças para reduzir mortes por AVC

publicidade

No mês em que lembramos o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral (29 de outubro), a rede municipal de ensino de Sapucaia do Sul adota projeto inovador no Brasil. É o “Fast Heroes 192”, iniciativa internacional que tem as crianças como aliadas para a identificação dos primeiros sintomas da doença e como proceder de forma ágil e assertiva para salvar vidas. A proposta é inserir o assunto na grade curricular dos alunos do ensino fundamental. Dessa forma, o tema será abordado em sala anualmente, durante cinco semanas consecutivas, com uma aula por semana, de modo que a temática permaneça por mais tempo em discussão no ambiente escolar.

Antes de chegar aos estudantes, 180 educadores de 31 escolas municipais estão sendo capacitados para a missão. O projeto, encabeçado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através da Linha de Cuidado do AVC e Instituto de Ensino e Pesquisa, é executado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Iniciativa Angels, que atua internacionalmente para redução das mortes pela doença.

Até o final deste ano, aproximadamente 5 mil crianças de Sapucaia do Sul serão instruídas por este projeto pedagógico, que foi concebido pelo Departamento de Educação e Política Social da Universidade da Macedônia, na Grécia. Aprender a reconhecer e pedir atendimento de urgência é o objetivo principal, uma vez que a rapidez no socorro às vítimas do AVC aumenta as chances de evitar sequelas irreversíveis.

A doença, atualmente, é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil, sendo que mais de 40% das pessoas que apresentam sintomas de AVC não procuram tratamento adequado, que deve ser aplicado em até 4 horas e 30 minutos após o início dos sintomas. Em Sapucaia do Sul, o Hospital Municipal Getúlio Vargas apresenta números animadores nesse sentido. Em dois anos, reduziu a morte por AVC de 14,2% para 6,1%, sendo a instituição 100% SUS com a menor taxa de mortalidade no Estado.

Neste cenário, o projeto “Fast Heroes” vem ao encontro de um serviço público moderno, aliando o trabalho eficaz na área da saúde com a pedagogia educacional. Assim, a receita só pode dar certo, uma vez que, além de educar, vai formar cidadãos para a preservação da vida, sua e dos outros.