Servidor público é um resistente

publicidade

Imagine um ser humano que sai de casa diariamente, sem poder deixar os alimentos necessários à alimentação de seus filhos; que tem meios para pagar apenas a passagem de ida ao trabalho, mas tem que ir, mesmo sem saber como fazer para voltar ao lar; que igualmente tem apenas um vale-refeição de R$ 16 para pagar o almoço/lanche. Que, embora todas essas mazelas cotidianas, precisa colocar um sorriso no rosto e atender aos cidadãos que buscam por serviço público de qualidade na escola, no posto de saúde, na segurança ou em qualquer outra repartição pública.

Esses cidadãos pagam e necessitam receber um bom serviço público, à altura de suas expectativas, pois vivemos num país e num Estado em que a maioria da população é dependente dos serviços públicos. Sem escola pública, saúde pública, segurança pública, transporte público, entre outros tantos, a sociedade viveria em estado de barbárie no qual quem pode mais, chora menos, como o dito popular.

Pois com muito esforço, apesar da dramática situação pessoal, pagando suas contas e alimentos em 2023 com o salário de 2015, o servidor/a atende ao público não apenas no seu horário de trabalho. Muitas vezes, e não apenas nas pandemias ou enchentes, alargam sua jornada e arriscam suas vidas para fazer o melhor possível.

Aliás, é bom reafirmar que, na Covid-19, trabalharam muitas vezes sem os equipamentos necessários, arriscando suas vidas e de seus familiares diuturnamente, bem como recentemente nas enchentes que assolaram e ainda castigam grandes regiões do Estado. Sim. os voluntários ajudaram, mas a responsabilidade sempre recai sobre os profissionais dos serviços públicos.

Dia 28 de outubro deveria ter sido um dia de celebração e, mais do que tudo, de reconhecimento. Por tudo o que fazemos anonimamente no dia a dia, sem esperar agradecimento e sem a necessária valorização por parte das autoridades. Nesse particular, além de não valorizar, penalizaram com o aumento de descontos ao IPE Saúde, sem qualquer reajuste salarial. Bem sabemos que aplausos e reconhecimento não pagam contas. Até por isso a Fessergs mantém a campanha “Aumenta Já”, pois não dá mais para segurar. São milhares de assinaturas de servidores clamando por melhorias salariais, VT e VR.

A Fessergs sempre estará ao lado dos servidores e, neste espaço nobre, aproveitamos para parabenizar todos e todas que dedicam suas vidas aos outros, à sociedade gaúcha.

Parabéns aos resistentes que mantêm vivo o Estado Social de Direito.