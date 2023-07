É melhor prevenir, Sindicato dos Ferroviários e Parque Harmonia

publicidade

É melhor prevenir

Está correta a meteorologista da MetSul Estael Sias em seu artigo “Ciclone, expectativa e riscos” (CP, 7/7). Em junho, a postura do poder público foi reativa e agora está sendo preventiva. Ela citou os norte-americanos, acostumados a fenômenos severos. Devemos nos preparar para o pior e torcer pelo melhor. A lógica em risco climático salva vidas, comentou a meteorologista. Órgãos municipais e empresas privadas que atuam em serviços públicos reuniram-se na quinta-feira em encontro da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae). É preciso atender quem necessita e evitar mortes com a maior agilidade possível, disse o prefeito de Porto Alegre, presente no encontro.

Valéria S. T. Guarnieri, Porto Alegre, via e-mail

Sindicato dos Ferroviários

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias no Estado do RS (Sindifers) está comemorando, neste mês de julho – no dia 11 – o seu 60º aniversário de criação e usa a data para lembrar as inúmeras conquistas em favor de milhares de associados, que, ao longo desse tempo todo, puderam ver assegurados os seus direitos funcionais. Mesmo após a perniciosa desestatização e liquidação da Rede Ferroviária Federal e com o advento de sucessivos novos donos da ferrovia, o sindicato manteve-se atento, coeso e intransigente na defesa do que restou da outrora poderosa categoria, que fazia parar o Estado se não visse suas justas reivindicações atendidas. Com a desestatização, o ferroviário foi relegado a um segundo plano pelos sucessivos governos, mas a ação sindical continuou até o presente em busca de direitos negados sistematicamente pela Valec, estatal à qual a classe foi vinculada após o fim da RFFSA. Felizmente, ela agora foi absorvida pela Infra, que começa a reconhecer o valor dos que tanto trabalharam pelo progresso do Brasil. Para festejar o aniversário, o Sindifers programou um painel que se estenderá pelos dias 12 e 13 vindouros, em sua sede, a partir das 14 horas. Tratará da situação atual da ferrovia no país em quase 30 anos de privatização, do movimento sindical na atual conjuntura, do movimento sindical em nível internacional e da importância da mulher na luta da classe ferroviária. O evento é aberto a ferroviários e interessados em geral.

Luiz Carlos Vaz, Porto Alegre, via e-mail

Parque Harmonia

Concordo com o leitor Benjamin Barbiaro (CP, 7/7). O Parque Harmonia está sendo descaracterizado com a retirada de várias árvores. Estão desmatando e tornando-o um lugar comum em uma cidade cercada pelo asfalto e o concreto. Irão transformar o ambiente ao lado do Guaíba que também foi descaracterizado com aterros. Ainda dá tempo de evitar um mal maior.

Adalberto N. Gaspar, Porto Alegre, via e-mail