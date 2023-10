publicidade

128 anos

Em nome da Associação Nacional de Jornais (ANJ), cumprimentamos o Correio do Povo por mais um aniversário. Em um veículo de comunicação, a passagem do tempo reforça a fundamental fonte de confiança e credibilidade proporcionada à sociedade pelo jornalismo sério e responsável como o exercido pelo Correio do Povo. Os jornais brasileiros, portanto, se unem para saudá-los por mais esta celebração de sua nobre missão de informar.

Marcelo Rech, Presidente Executivo da ANJ

Em nome das comunidades acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, registramos o agradecimento ao Correio do Povo por tantas contribuições ao jornalismo e ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. São 128 anos que nos orgulham e que comemoramos com muita alegria. Encaminhamos nossas felicitações, desejando muitas décadas mais de bons serviços à comunicação.

Reitor Carlos André Bulhões Mendes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Gostaria de saudar o Correio do Povo. São 128 anos de credibilidade e construção coletiva. Registro aqui o meu reconhecimento e admiração pela seriedade do veículo, que todos os dias informa aos gaúchos a situação do Brasil e do RS de forma isenta.

Luis Carlos Heinze, Senador

128 anos de compromisso com a informação e com a comunidade! Meu reconhecimento por construírem uma trajetória marcada pela dedicação incansável ao jornalismo de qualidade. Parabéns!

Delegada Nadine, Deputada estadual

Parabéns ao Correio do Povo pelos 128 anos de dedicação à informação de qualidade, à democracia e ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Uma voz fundamental que enriquece o debate público. Felicitações aos diretores e profissionais que contribuem com essa história meritória do jornal.

Marcus Vinícius, Deputado estadual

É com grande satisfação que me uno à celebração dos 128 anos de história e jornalismo comprometido do Correio do Povo. Este é um marco notável e um testemunho da dedicação incansável de sua equipe ao longo dos anos. Neste tempo, o CP tem sido uma voz respeitada e confiável, informando e educando gerações de leitores, desempenhando um papel fundamental na construção da cidadania e no fortalecimento da democracia. Continuem a servir como uma voz crítica e informada em nossa sociedade.

Edivilson Brum, Deputado estadual

A imprensa é um dos pilares da democracia. A imprensa, que é o canal da livre manifestação, constitui-se em instrumento que dá vez e voz ao cidadão. Nesta função, o nosso Correio do Povo é o mais tradicional porta-voz dos gaúchos e há mais de um século se destaca no cenário nacional da comunicação. Tradição e tecnologia se unem para oferecer ao público leitor um produto de alta qualidade. Parabéns, vida longa, CP!

Gilberto Jasper, Jornalista