A caminho das vitórias, goleada, diferenças e Sinéad O'Connor

A caminho das vitórias

Concordo com o leitor Danilo Guedes Romeu (CP, 28/7) na carta “Seleção brasileira na Copa”, de que devemos mergulhar na atmosfera da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 e torcer pelas nossas competentes representantes. Estas, aliás, foram responsáveis pela primeira grande vitória com uma goleada de 4x0 contra o Panamá. O destaque foi para a meio-campista Ary Borges que, aos 23 anos, tornou-se a jogadora mais jovem a marcar um “hattrick” em um jogo de estreia do Brasil em mundiais. A sueca Pia Sundhage começa uma competição com o pé direito ao tentar o título máximo no futebol feminino.

Valéria S. T. Guarnieri, Porto Alegre, via e-mail

Goleada

Marta, a nossa rainha do futebol, que entrou no final do segundo tempo, certamente está sendo poupada para jogos mais importantes. Ela orgulhou-se do desempenho de sua colega no jogo de estreia, com uma goleada de 4x0 contra a seleção do Panamá. Marta sentiu-se honrada em ter entrado no lugar de Ary Borges e também destacou o desempenho do grupo. Estamos todas confiantes nas vitórias da nossa seleção feminina. Precisamos ter a alegria e a competência das mulheres no futebol.

Ana Paula R. González, Porto Alegre, via e-mail

Diferenças

Após adesão do Inter à Liga Forte Futebol (LFF), conheça as diferenças com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Há pouco tempo, o Cruzeiro foi comprado por uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) por R$ 400 milhões e acharam que tinha sido um ótimo negócio. Dias atrás um jogador do Brasil foi vendido por esse valor. Essas quantias que os clubes estão pagando hoje, daqui a 5 anos já vão estar defasadas. Imagina, daqui a 50 anos, quanto irão valer 20% das receitas de clubes da Série A do Brasil.

Solano Júnior, Tramandaí, via Instagram

Sinéad O'Connor

Morreu a cantora irlandesa Sinéad O'Connor. Sempre gostei muito dela, sinto muito, e suas músicas serão sempre ouvidas por quem gosta. Sinéad se tornou eterna.

Deise Gewehr, Porto Alegre, via Instagram