A quem serve a democracia?, Alcides Maya, Reader's Digest e perguntas pertinentes

A quem serve a democracia?

Serve a todos e a todos dá as mesmas oportunidades. Nela qualquer um pode chegar ao cume disputando os votos em igualdade de condições. “Todos são iguais perante a lei” e os desvios de conduta deverão ser julgados igualmente. Todos têm direito à saúde, alimentação, educação, teto, segurança e lazer. A Justiça garantirá o direito do mais fraco e trabalhará com imparcialidade para resolver, rapidamente, contendas que criem instabilidade, e será célere, equânime, isenta e desapaixonada. Este é o regime político ideal, mas que, na prática, longe está de cumprir os seus objetivos. Grande parte da população talvez até nem saiba o que significa. Democracia, preocupada que está em resolver problemas básicos como a própria sobrevivência. Temos o dever de defendê-la e buscar de alguma forma punir com rigor os desvios que a coloquem em xeque! Quando ocorre uma eleição seus resultados devem ser respeitados pelos perdedores! Os óbices às candidaturas devem ser questionados antes” da eleição e não depois. Achar que o Judiciário é responsável pelo resultado que levou à derrota eleitoral (seja ele quem for) é uma falácia inadmissível.

Décio A. Damin, Porto Alegre, via e-mail

Alcides Maya

Recentemente, a Academia Rio-Grandense de Letras realizou um novo descerramento da lápide no cemitério da Santa Casa de Caridade, de Porto Alegre, onde encontram-se os restos mortais do escritor gabrielense, Alcides Maya, primeiro gaúcho a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Após pesquisar livros e matérias, foi constatado que as informações levavam à data errada do ano do seu nascimento. Na verdade, Alcides Maya, nasceu em São Gabriel, no dia 15 de outubro de 1877 e não no ano de 1878, como consta nos livros publicados até o momento. Segundo relatos de escritores, o material que serviu como importante fonte de pesquisa foi o livro “Alcides Maya – O clássico dos pampas”, do historiador gabrielense Osorio Santana Figueiredo. Inclusive, já foi comunicada à Academia Brasileira de Letras para que a correção do ano do nascimento de Alcides Maya seja efetuada.

Guido Ávila, São Gabriel, via e-mail

Reader's Digest

Reader's Digest é uma revista norte-americana mais lida do mundo, fundada em 1922 pelo casal De Witt Wallace e Lia Bell Walace, de Nova Iorque. É editada em vários países em diversos idiomas. No Brasil surgiu em fevereiro de 1942 como Seleções do Reader's Digest.

Edgar Granata, Porto Alegre, via e-mail

Perguntas pertinentes

O momento é de apreensão, de consternação com as perdas e de muita solidariedade na reconstrução. Mas, parece oportuno perguntar: onde estão aqueles que defenderam a derrubada do Muro da Mauá? Aqueles que tentaram vender a construção de garagens subterrâneas? Aqueles que atacaram e até ridicularizaram os preservacionistas? Aqueles que preferem o asfalto e o cimento ao verde das plantas, ao perfume das flores e ao canto dos pássaros? Estes certamente estão encastelados em seus arranha-céus e distantes das sofridas populações ribeirinhas e dos pequenos produtores rurais que perderam o fruto de seu trabalho.

Sérgio Becker, Porto Alegre, via e-mail