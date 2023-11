'Avanços e recuos', prestígio, desafio e persistência, 'golpe das facções' e população de rua

publicidade

'Avanços e recuos'

Concordo com a coluna de Jurandir Soares “Avanços e recuos” (CP, 7/11). Afirma que ainda não se vislumbra uma solução para o conflito que já completou um mês desde a invasão pelos terroristas do Hamas a Israel. No entanto, é bastante claro que uma solução seria a busca, como diz o colunista, para constituir um Estado da Palestina, para que possa haver realmente uma convivência com fronteiras definidas e seguras para ambos. A Palestina precisa ter o seu próprio Estado para poder ter uma convivência segura com Israel e terminar com este conflito que ameaça o Oriente Médio e o restante do planeta.

Elenara L. de Souza, Porto Alegre, via e-mail

Prestígio

Notórios alardes davam conta de suposto prestígio do atual presidente da República e da eficiência da diplomacia brasileira no âmbito internacional após a troca de governo. Parece que esqueceram de avisar alguns países. A dificuldade de retirar duas dúzias de brasileiros de uma zona de conflito armado constitui uma contradição ao que foi propalado.

João Nelson Paim Filho, Itapema (SC), via e-mail

Desafio e persistência

“Navegadora brasileira vive em meio à escuridão e ao mar gelado.” Não é só questão de termos condições financeiras. Acho que encarar o desafio passa pelo medo, pela dedicação de se preparar mental e fisicamente. Esforço. Foco. Parabéns para ela que se dispôs e persistiu.

Debora Enriconi, Porto Alegre, via Instagram

'Golpe das facções'

“Confira dicas para evitar cair no 'golpe das facções'.” Olha, não adianta passar essas dicas para as pessoas que caem nos golpes. Essas dicas têm que ser passadas para empresas que não fornecem os dados dos golpistas.

Sandra Bidart Andrade, Porto Alegre, via Instagram

População de rua

“População de rua aumenta na capital do Uruguai.” Isso está acontecendo por todos os lugares e países e independentemente de partidos. A nossa renda mensal está cada vez mais desvalorizada. Pegamos o salário e, pagas as contas, isso comporta o básico para alimentação e não sobra mais nada.

Marli Guareze, Farroupilha, via Instagram