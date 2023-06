Caminhadas, sonhar entre nuvens, campereada, Imposto de Renda e educação

publicidade

Caminhadas

Não precisa ser da área da saúde para saber que uma boa caminhada eleva a autoestima. Você, prezado leitor, não precisa caminhar diariamente, mas três vezes por semana faz toda a diferença. No passado, eu era acomodado para fazer as tradicionais caminhadas, mas depois segui conselhos de profissionais da saúde e fui à luta. E, de fato, a rotina mudou para melhor. A melhor caminhada, sem dúvida, é pelas ruas da cidade. Acabamos pensando longe, desopilando e saindo daquela rotina diária. Muitas pessoas dizem: “Eu tenho preguiça de caminhar”. Um conselho: não pense assim. Experimente e, com certeza, você irá curtir uma caminhada. Nunca é tarde para recomeçar. Muitas pessoas se reúnem para dançar e fazer exercícios. A terceira idade tem entrado nesse ritmo e eles merecem, parabéns. Movimentar o corpo é tudo de bom. Vamos aproveitar cada momento para elevar a nossa autoestima. Pensamento positivo. Em frente.

Guido Ávila, São Gabriel, via e-mail

Sonhar entre nuvens

O mundo atrai meus pensamentos, compartilha alegrias e se doa na maré da vida. Para Deus, eu canto e me embalo, nos passos leves que soam no pensamento. Não preciso saber tudo, mas preciso saber onde encontrar o que preciso, no sótão ou no porão das ideias. É preciso ver através das coisas. É preciso sonhar entre nuvens e retirar de lá a esperança e a fé sem as quais nada se concretiza. É preciso que eu saboreie o hoje e o amanhã, com tudo que preciso para ser eternamente feliz. Ando devagar para não quebrar o ritmo do tempo, mas atraio o espetáculo da vida. Com pés sonolentos balanço a preguiça e o pensar. É dia de ser feliz. É dia de ver o mundo florescer e ver a luz penetrar nos corações, com janelas abertas às letras, à dança, à música. Somos a luz das estrelas. Somos um trem que viaja nas ondas da felicidade, e vai juntando as doações da natureza para colorir os vagões da existência. Nessa viagem de muitas paradas e solavancos, o trem da esperança conduz o vagão da paz, da alegria e da generosidade.

Nety Maria Heleres Carrion, Porto Alegre, via e-mail

Campereada

Parabéns, Paulo Mendes, por seu texto “Pinhão na chapa” (CP Rural, 4/6), carregado de sensações campeiras do jeito da nossa gente rural. Uma viagem pelos campos da nossa terra.

Claudio Roberto Arduin, Porto Alegre, via e-mail

Imposto de Renda

Concordo com o leitor Ramiro Nunes de Almeida (CP, 6/6). Os políticos, eleitos pelo povo, não fazem nada por nós. Não existe maior cretinice do que o Imposto de Renda. Sou aposentada e pensionista e descontam muito na fonte, levando toda a minha pensão durante oito meses, e ainda cobram juros. O imposto sobre salário tem de acabar!

Iara Soares, Porto Alegre, via e-mail

Educação

A educação é o principal motor do desenvolvimento, mas os políticos ainda não aprenderam ou não querem.

Valéria S. T. Guarnieri, Porto Alegre, via e-mail