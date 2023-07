Ciclones e prevenção, farra com diárias e redução da pensão

publicidade

Ciclones e prevenção

Concordo plenamente com a leitora Valéria S. T. Guarnieri (CP, 8/7), que citou um artigo da meteorologista da MetSul Estael Sias (CP, 7/7), explicando que a postura do poder público foi reativa e passou a ser preventiva. Órgãos públicos reuniram-se e decidiram pela necessidade de fornecer informações para atender os necessitados rapidamente e evitar mortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa civil divulgaram dicas importantes de proteção e segurança diante da formação iminente de ciclones no sul do país. Veículos de comunicação, como o Correio do Povo, do dia 12, divulgaram as orientações e exibiram mapas, a trajetória do ciclone e o que estava por vir, informando a população. Como fazem os americanos, acostumados a fenômenos extremos como furacões, devemos nos preparar para o pior e torcer pelo melhor.

Alberto W. da Silva, Porto Alegre, via e-mail

Farra com diárias

Merecem aplausos o Ministério Público e o delegado Max Otto Ritter pelo enfrentamento das mazelas que ocorrem na Câmara de Vereadores de Bom Jesus, objeto de ampla reportagem publicada na edição de 12/7, do conceituado Correio do Povo. Na verdade, a farra turística, envolvendo vereadores, é uma dura realidade e é recorrente. Diria até que é generalizada, de norte a sul, leste a oeste do país. Uma nação como a nossa, onde problemas é que não faltam, inclusive vivendo uma gigantesca crise social, e essa turma farreando com o dinheiro público. Convenhamos, muita falta de seriedade. Muita irresponsabilidade!

Ari Quadros, Santa Maria, via e-mail

Redução da pensão

O STF acabou de chancelar a redução da pensão por morte para os pensionistas do INSS. Lamentável que o Congresso não faça o mesmo com os demais poderes. Sempre foi e será assim: a corda irá arrebentar no lado mais fraco, que é o povo.

Jorge Delmar, Viamão, via e-mail