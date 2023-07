Desabamento, barulho excessivo, bairro Stela Maris e incêndios e mortes

publicidade

Desabamento

Por sorte, o prédio comercial que desabou no bairro Floresta estava desocupado e nenhuma pessoa ou veículo foram atingidos. A Defesa Civil interditou a construção na rua Barros Cassal e o proprietário terá que apresentar o devido laudo estrutural sobre a edificação. Lembro as duas mortes que ocorreram com a queda de uma marquise no centro de Porto Alegre em julho de 2016, quando duas mulheres foram vítimas fatais, uma das quais funcionária de uma lancheria que ficava ao lado do edifício que possuía a marquise. É preciso que os proprietários estejam sempre atentos no sentido de recuperar os prédios que comecem a apresentar problemas com o tempo e a prefeitura também precisa estar atenta.

Marina T. Gonçalves, Porto Alegre, via e-mail

Barulho excessivo

Peço providências urgentes para a prefeitura de Porto Alegre para fiscalizar e terminar com o barulho excessivo que acontece aos finais de semana na praça Marquesa de Sevigné, no início da rua Lima e Silva, e em bares da Fernando Machado e arredores. O barulho é tão forte e excessivo que os moradores dos prédios em torno da praça não conseguem dormir.

Lúcio Machado Borges, Porto Alegre, via e-mail

Bairro Stela Maris

Resido no bairro Stela Maris, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Agradeço o acolhimento sobre a colocação de quebra-molas na principal via de acesso da rua Conceição, onde há considerável fluxo de menores de idade na direção das escolas. Todavia, há falhas na iluminação pública em diversos postes de luz. Mereceria uma vistoria técnica de prevenção. Considero o cuidado nos horários escolares. Agradeço ao prefeito para que considere uma vistoria nas obras paralisadas, como o saneamento básico da limpeza dos entulhos nos riachos principais que atravessam a região.

Helder Pinheiro Mayer, Alvorada, via e-mail

Incêndios e mortes

Morreram dois pilotos de um bombardeiro de água na ilha grega de Eubeia atingida por incêndios que atingem outras regiões da Grécia. O país enfrenta o oitavo dia consecutivo de sinistros de verão. Ministro grego resumiu o que está ocorrendo, afirmando que “vivemos os reflexos da crise climática”.

Roberto T. da Silveira, Porto Alegre, via e-mail