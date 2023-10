Dia do Ferroviário no RS, comporta fechada e lixo no Arroio Dilúvio

publicidade

Dia do Ferroviário no RS

Há coisas que não podemos deixar passar em brancas nuvens. Como aposentado em ferrovia, daqueles que trabalharam por 32 anos como operário de via permanente e outras funções, li no Correio do Povo carta do Sr. Marcelino Pogozelski sobre o Novo PAC (CP, 18/10). É triste para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre ver um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) sem nenhum investimento em ferrovias. Em 13 de abril de 1953 os senhores deputados do RS aprovaram a Lei Estadual 2061 instituindo o dia 31 de outubro como o Dia do Ferroviário do RS. Isto me dói ver o tempo passar e ver aqueles colegas que perderam suas vidas no trabalho, pois como presidente do Grêmio Esportivo Ferrinho, fundado em 31 de outubro de 1963, em Porto Alegre, no quadro da Estação de Diretor Augusto Pestana, tenho a grata satisfação de relatar que no dia 31 de outubro de 2023 a direção do Sindicato dos Ferroviários programou uma reunião, juntamente com o Museu do Trem de São Leopoldo, em homenagem pela passagem do 60º ano de fundação do Grêmio Esportivo Ferrinho. Esperamos encontrar ferroviários e simpatizantes a partir das 14h nesse Dia dos Ferroviários.

Helio Bueno da Silveira, Porto Alegre, via carta manuscrita

Comporta fechada

No dia 27 de setembro, o Guaíba atingiu 3,18 metros conforme as medições da Sema inundando o Cais e grande parte da Orla. Foi o maior nível desde a enchente de 1941, considerada ainda como a maior de todos os tempos. Li que os sacos de areia que estão em frente à comporta 3 no Cais Mauá, proximidades da avenida Padre Tomé, no Centro Histórico, vão continuar até o nível do Guaíba atingir 1,50 metro, por precaução (CP, 27/10). Agora sabemos da finalidade das comportas que emolduram o Muro da Mauá, construído para impedir que as águas do Guaíba invadissem Porto Alegre, como ocorreu em 1941.

Armando G. Souza, Porto Alegre, via e-mail

Lixo no Arroio Dilúvio

Problema que já se tornou histórico, o lixo que se acumula na foz do arroio Dilúvio, no Trecho 2 do Guaíba deixa a paisagem mais suja e claro, espanta visitantes. Após as enchentes de setembro e outubro, o avanço das águas deixou muito lixo que ainda não foi limpo pelo pessoal do DMLU. As dragas do Dmae ainda não foram ativadas devido ao nível do Guaíba. Haja paciência. Pelo menos para os praticantes de esportes, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude já iniciou os trabalhos de recuperação das quadras de grama sintética. Em breve poderemos jogar.

Ramiro A. Santos, Porto Alegre, via e-mail