Doação de órgãos, reforma eleitoral e democracia no Brasil

Doação de órgãos

Nunca serão demasiados, excessivos, os alertas que tenham como consequência os debates e a divulgação sobre a doação de órgãos. Não é preciso que ocorram somente no chamado Setembro Verde, mês dedicado a esta importante e vital ação de proporcionar mais tempo de vida a tantas pessoas necessitadas. Em reunião para conversar sobre o Setembro Verde, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente reuniu-se para debater o assunto (CP, 13/9). Na ocasião, foi usado como exemplo, para ser desmistificado, o do transplante de coração feito pelo apresentador Fausto Silva. A coordenadora médica da Santa Casa, Fernanda Bonow, disse algo que me surpreendeu ao ler o texto, de que a média de doadores de órgãos nos hospitais da instituição é de 100 por ano. É por isso que todos nós, cidadãos, entidades e organizações, devemos realizar ações de divulgação não só neste mês, mas todo o ano. Todos nós estamos sujeitos a receber doações de órgãos. É preciso que também sejamos doadores de órgãos, pois assim iremos salvar muitas vidas.

André L. J. da Silveira, Porto Alegre, via e-mail

Reforma eleitoral

Apresentado esboço para projeto da reforma eleitoral, muito esperada para corrigir absurdos de, por exemplo, 35 partidos e de reeleição de políticos considerados fichas sujas. É preciso também acabar com as falsas prestações de contas, com os desperdícios dos fundos partidários e eleitorais e principalmente enxugar a máquina política, que vem fazendo carreira e mantendo feudos familiares de forma abusiva. A população e os eleitores esperam uma reforma séria, que valorize os políticos e que se possa cobrar até com a perda dos mandatos.

Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre, via e-mail

Democracia no Brasil

A palavra democracia tem origem no grego demokratia, composta por demos (que significa povo) e kratos (que significa poder ou forma de governo). Assim, democracia seria o regime político no qual a soberania é exercida pelo povo. No período chamado de Primeira República ou República Velha, não podemos afirmar que existia realmente democracia no país. Quando Getúlio Vargas assume o poder, através da Revolução de 30, a democracia brasileira sofre um novo golpe, pois há suspensão de eleições e de partidos políticos. Podemos afirmar, no entanto, que o processo de democratização do país teve início em 1984, com o movimento das Diretas Já, que reivindicava eleições diretas para eleger o presidente da República.

Danilo Guedes Romeu, Porto Alegre, via e-mail