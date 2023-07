'Ebulição global', revisão enérgica, insegurança e Operação Desenrola

publicidade

'Ebulição global'

Antonio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, declarou o óbvio mais realista possível acerca dos efeitos do aquecimento global nas últimas semanas, confirmando o mês de julho como provavelmente o mais quente em 120 mil anos. Ele afirmou que a era do aquecimento global acabou e que “agora é o momento da era da ebulição global”. O planeta está respondendo ao aquecimento global, declarou o climatologista Carlos Nobre, um dos maiores especialistas no país na área das mudanças ambientais globais. A saída é uma só: teremos que nos adaptar a essa nova era.

Rubens G. de Souza, Porto Alegre, via e-mail

Revisão enérgica

Se, na verdade, os legisladores querem moralizar e acabar com as impunidades de crimes hediondos, sequestros, estupros e latrocínios devem mesmo exigir mudanças no Código Penal para aplicar a lei de forma efetiva. Deveriam incluir também os menores de 18 anos e maiores de 16, porque aumentaram em muito a prática de crimes por essa faixa etária, supostamente a mando de chefes de quadrilhas de dentro e de fora das prisões. O Ministério da Justiça e o STF devem cobrar urgentemente do Congresso para que seja votada uma revisão enérgica e rápida, antes que o crime supere as forças policiais.

Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre, via e-mail

Insegurança

Recentemente, um ladrão foi preso em Canela pela 15<SC120,170> vez. Em Novo Hamburgo, um outro foi preso pela 12<SC120,170> vez e ambos foram soltos após as audiências de custódia. No Rio de Janeiro, um policial foi arrastado por bandidos para o interior de uma comunidade, sob os olhares atônitos dos populares. Resumindo, ou o sistema deixa de ser conivente com o crime ou este tomará conta do país, se é que já não tomou.

Luiz Serpa, Novo Hamburgo, via e-mail

Operação Desenrola

Os bancos e a Serasa informaram que, na Operação Desenrola, do governo federal, limparam 1,2 milhoes de CPFs dos brasileiros que estavam com dívidas de até R$ 100,00, como se isso fosse uma grande operação para os donos do sistema financeiro e para o governo federal, que criou o programa, no qual os juros da taxa Selic estão em 13,75% ao ano. Queria ver mesmo é outra operação do governo que agisse contra as operadoras de crédito. Mais de 30 milhões estão “enforcados” pelas altas da taxa de juros que chegam a 27% ao mês. Esses dificilmente terão seus CPFs limpos e continuarão na fila, já que o governo não chega a essas operadoras para a redução dos juros, que, nos EUA, não passam de 3% ao ano.

José Pedro Naisser, Curitiba (PR), via e-mail