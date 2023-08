Exemplo, painel atravessado, visitas a museus, desinteresse, culpa do sistema e impasse

publicidade

Exemplo

A Prefeitura de Porto Alegre avalia arrumar calçadas e cobrar dos moradores no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Porque não começa dando exemplo? Calçadas em torno de prédios de responsabilidade da prefeitura estão todos de acordo? E as calçadas esburacadas pelas terceirizadas do Dmae que nunca mais são consertadas? E o pior: as calçadas que foram ocupadas por placas de propaganda das paradas de ônibus, que dificultam o trânsito de deficientes nas calçadas.

Fábio André Backes, Porto Alegre, via Instagram

Painel atravessado

Não adianta arrumar os buracos da calçada e colocar painel de propaganda atravessado no meio.

Gil Cunha, Porto Alegre, via Instagram

Visitas a museus

“Os museus sofrem com o baixo número de visitas no Rio Grande do Sul.” Não é verdade. As pessoas deixaram de visitá-los porque estão sempre fechados. Na Noite dos Museus, por exemplo, os prédios públicos estavam fechados.

João Ernesto Carrion, Porto Alegre, via Instagram

Desinteresse

Não vejo mais um show de orquestra interessante em Porto Alegre. Uma escola nova de dança. Um bom corpo de baile. Só o que já mofou. A cultura morreu.

Gisele Blanco Infantini, Porto Alegre, via Instagram

Culpa do sistema

“TCU identifica falhas na implementação do Novo Ensino Médio.” É lastimável que tenhamos de esperar até o TCU dizer isso. Quem está na escola pública já sabe. A proposta não é ruim, mas tem que ser um processo que exige muitas mudanças que o sistema não faz.

Ana Rita Torres Soares, Porto Alegre, via Instagram

Impasse

“Casa Azul vive impasse em Porto Alegre.” Gostaria muito que fosse restaurada a Casa Azul. Sei que só resta a fachada, mas é belíssima.

Neuza Moro, Porto Alegre, Instagram