Independência sempre, Brasil 2023, salvar a Amazônia e água ruim

Independência sempre

A independência dos poderes de Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário, essencial à democracia. Cada um cumprindo com a sua missão, recomendável em harmonia e sempre sem subserviência. As matérias postas ao Legislativo, dispensável dizê-lo, ensejam decisões que podem contrariar pretensões do Executivo. Essa contrariedade, que não significa afronto, se com votos de parlamentares de partidos na composição de governo, gera imagem de derrota. Exemplo, a discussão sobre o Marco Legal do Saneamento. Aliás, decretos manifestamente equivocados submetidos à Câmara dos Deputados. O presidente Lula reclamou, ressaltando que a dificuldade está em atender, colocação preocupante, às reivindicações dos deputados. Pois bem. Desculpem-nos a ingenuidade, mas os parlamentares, mesmo em sendo de partidos comprometidos com a administração, não perdem a capacidade de afirmar o que melhor para a população. Logo, ao invés de derrota, veja-se vitória. Partindo-se do pressuposto de que tanto Executivo como Legislativo buscam ir ao encontro das aspirações nacionais, decisão que favoreça a sociedade, construtora do país, não significa que haja alguém derrotado. Quando se fala em articulação política, dispensável enfatizar, tem de ser, para gerar comprometimento, na elaboração dos projetos, não apenas no momento de votações.

Jorge Lisbôa Goelzer, Erechim, via e-mail

Brasil 2023

A que veio o senhor Lula da Silva? Subiu a rampa do palácio para não mais fazer do que jogar farpas no governo que o precedeu. Aliás, diga-se de passagem, um governo que nos deixou excelentes legados. Seria impossível enumerá-los aqui dado o espaço exíguo. Pergunto, como brasileira, pagadora de impostos e portanto com o direito que me assiste, o que além de financiar nosso país vizinho falido, mendigar junto ao rei inglês uns dinheirinhos para salvar a Amazônia, mobiliar com requinte o palácio em Brasília e acomodar no governo as esposas de tão somente cinco ministros participantes de uma inchada máquina estatal? Considere-se que as senhoras empossadas receberão os parcos proventos que variam de R$ 10 mil a R$ 38 mil mensais. Discutem-se banalidades e acirra-se a vingança enquanto o país anda à deriva. Parabéns.

Zuleika de Oliveira Leite, Porto Alegre, via e-mail

Salvar a Amazônia

Lula diz que o rei Charles III lhe pediu especialmente para cuidar da Amazônia. Um pedido muito especial, para salvar o pulmão do mundo. A Amazônia precisa e merece ser cuidada e respeitada pela sua riqueza. Que possamos zelar pela região, com todo amor e carinho que ela merece.

Márcia Andreolio, Porto Alegre, via Instagram

Água ruim

Está com razão o leitor Rubens G. de Souza (CP, 10/5) sobre o gosto da água justamente agora em um período de chuvas abundantes. Durante as estiagens, apareciam algas na água que continuava potável, mas com gosto muito ruim. O interessante é que agora tanto faz, pois na seca e com chuvas o gosto da água não é bom para se beber. O que se pode fazer?

Armando L. Souza, Porto Alegre, via e-mail