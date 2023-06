Maratona, crime hediondo, alunos cotistas e transparência

publicidade

Maratona

Espetacular evento que abrilhantou a cidade de Porto Alegre foi a 38º Maratona Internacional. Nossa homenagem aos organizadores, patrocinadores e atletas de mais de 16 países que participaram com paixão de diversas modalidades esportivas. Durante a corrida, visualizamos as belezas de nossa cidade, uma das mais arborizadas do país, sem esquecer a bela orla do Guaiba, entre outras. São lugares que passamos em nosso dia a dia, mas deixamos de apreciar em virtude da vida atribulada que vivemos. Os atletas retornam levando nas retinas esse cartão-postal de nossa cidade.

Maria Alice Pitta, Porto Alegre, via e-mail

Crime hediondo

Feminicídio significa a perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino, classificado como um crime hediondo no Brasil. O número de vítimas cresceu 5% no último ano, o que mostra o levantamento do Monitor da Violência. Esse número é o maior registrado no país desde que a lei de feminicídio entrou em vigor, em 2015. Se comparado com 2019, o crescimento foi de 10,8%, “apontando para a necessária e urgente priorização de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência de gênero”, diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Visando proteger a mulher da violência doméstica e familiar, foi sancionada em 7 de agosto de 2006 a Lei 11.340, a Maria da Penha, que ganhou esse nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado. Deve-se denunciar sempre que houver ameaças à integridade feminina para que o agressor seja devidamente punido conforme a Lei.

Danilo Guedes Romeu, Porto Alegre, via e-mail

Alunos cotistas

Ato em frente à Ufrgs pediu reversão do desligamento de 161 alunos cotistas. Não é só sobre ampliar o acesso, mas assegurar a conclusão do curso. Os casos das cotas têm que ter o processo validado ou invalidado na entrada na universidade. Depois é assegurar a conclusão. Como uma pessoa vai fazer sua faculdade sempre com medo de ser desligado?

Silvia Anadir Medeiros, Porto Alegre, via Instagram

Transparência

Sobre a reversão do desligamento de alunos cotistas, é importante ter mais transparência nessas questões, principalmente com a burocracia demandada aos estudantes cotistas. No entanto, um fato que ninguém comenta é que esses impedimentos se dão também pelo modus operandi desses grupos. Na última vez, fizeram ocupações/invasões que geraram até a necessidade de reintegração de posse.

Gabriel Ronaldo Rocha Ferreira, Porto Alegre, via Instagram