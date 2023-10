Moedas de troca, horário ruim, horário de verão e poucos profissionais

publicidade

Moedas de troca

Se é verdade que terroristas do Hamas invadiram as fronteiras de Israel, ditas como as mais seguras em terra, mar e ar por seu primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também é verdade que isso só foi possível pela soberba e falhas no poderoso sistema de segurança israelita e dos países aliados, que foram surpreendidos pelo ataque. Dezenas de civis foram sequestrados e soldados de um dos mais preparados exércitos do mundo foram mortos. Agora vai ser difícil resgatar aquelas pessoas, as quais deverão ser utilizadas como moeda de troca por outros terroristas islâmicos ou serão utilizados como escudos humanos em caso de ataques. Lamentavelmente poderá ocorrer uma Terceira Guerra Mundial.

Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre, via e-mail

Horário ruim

O horário de verão prejudica crianças e trabalhadores, sobretudo os mais pobres, que precisam acordar uma hora antes, ainda escuro, para cumprirem suas obrigações. Não é natural e não economiza energia, penalizando setores mais frágeis da sociedade. Ou seja, não faz sentido que uma categoria, pensando na sua situação específica, queira definir algo que será prejudicial à maioria das pessoas.

Edson Piroli, Ourinhos (SP) via Instagram

Horário de verão

“Bares e restaurantes pedem a retomada do horário de verão”. O horário de verão faz bem para a saúde mental e corporal, além de melhorar a sensação de segurança nas ruas.

José Eduardo Brodt, Porto Alegre, via Instagram

Poucos profissionais

“Dia Mundial dos Professores expõe escassez de profissionais.” Falta salário digno! Os professores trabalham muito em casa e continuam sempre estudando. Os alunos, porém, não querem estudar.

Renata B. Borges Fortes, Porto Alegre, via Instagram