Porto Alegre e Região Metropolitana e ações policiais

Porto Alegre e Região Metropolitana

Pois chegou a vez de Porto Alegre e da Região Metropolitana. As chuvas já estão provocando a pior cheia do Guaíba desde o ano de 2015. O prefeito Sebastião Melo esteve na zona norte da Capital e também nas ilhas e disse que a precipitação dos últimos dias representou quase a metade da média de setembro de alguns anos atrás e que o município está preparado para mais ações de acolhimento. Enquanto o Guaíba ultrapassava o calçadão de Ipanema, os moradores da Ilha da Pintada usavam caiaques para se locomover. É tempo de ajudar, de dar amparo aos mais necessitados. Em municípios da região metropolitana como em Eldorado do Sul, a enchente obrigou ao fechamento de um posto de saúde. Na cidade de Viamão famílias atingidas em diversos bairros estão recebendo ajuda. Para prestar solidariedade, por exemplo, basta juntarmos as roupas que não usamos mais ou alimentos não perecíveis e irmos até os postos oficiais, como a central de doações da Defesa Civil, localizada no Centro Administrativo do Estado.

Alice Maria F. de Sousa, Porto Alegre, via e-mail

Ações policiais

Chamou atenção do Brasil e do mundo a recaptura do brasileiro Danilo Cavalcante pela polícia norte-americana, no último dia 13, condenado à prisão perpétua, por assassinato da esposa com mais de 30 facadas, na presença de dois filhos menores. As diligências envolveram mais de 500 policiais, duraram cerca de duas semanas e a ação foi concretizada sem disparo de um único tiro, ainda que o foragido estivesse armado com uma espingarda. Enquanto aqui, entre nós, Lázaro Barbosa, o conhecido serial killer do Distrito Federal, não foi recapturado, mas apenas exibido seu corpo crivado de balas, como um troféu.

Luiz Augusto Guimarães de Souza, Porto Alegre, via e-mail