Professor e seu dia!, tempos modernos?, atleta com fome, via láctea e horário de verão

Professor e seu dia!

Todas as atividades, se lícitas, são importantes, merecendo reconhecimento e estímulo. Não se pode hierarquizá-las sob pena de distanciá-las e cometer injustiças. Contudo, sem qualquer exagero, uma sobressai, recomendando destaque especial: magistério. Quem a exerce, sempre admirado professor, verdadeiro produtor e disseminador de conhecimento. Ao alcançarmos missões importantes, tanto na área pública como privada, devemos ao preparo, estímulo e firmeza, de abnegados professores. Em mais um 15 de outubro, Dia do Professor, sabendo que hoje, mais do que nunca, a categoria está sofrendo diminuição em seu quantitativo dada a escassez de condições, cumprimentar a todos, apelando a que acreditem no amanhã, quando não apenas em discursos, mas em ações concretas a situação há de ser recompensadora. Não abandonem a sublime atividade, a despeito das dificuldades. Ao contrário, encorajados persistam no exercício da sublime e imprescindível missão.

Jorge Lisbôa Goelzer, Erechim, via e-mail

Tempos Modernos?

A palavra ternura ficou mais distante da sociedade nos últimos anos. Não é só na Faixa de Gaza que o senso de fraternidade e o respeito ao cidadão foram extintos. Vivemos tempos de um imenso desamor e intolerância em todos os sentidos. Pais que não são pais, filhos que não são filhos, amigos que não são amigos. A moda é mentir (fake news). Ser honesto e verdadeiro ficou fora das novas tendências. Essa ausência de racionalidade e um mínimo de consideração ao próximo com uma dose excessiva de intolerância regada a inveja e ou ciúmes tem levado a sociedade a situações trágicas diariamente. Há um retrocesso enorme nas questões que envolvem a evolução humana.

Edson Mendes, Caxias do Sul, via e-mail

Atleta com fome

No meu bairro mora um rapaz que faz serviços de limpeza, cuida de carros, mora precariamente. Ele é um atleta fundista e, quando tem maratonas em Porto Alegre, participa e tem ganhado medalhas. Tem dias que lhe faltam recursos e ele recorre aos amigos para obter alimentos. Será que há algum projeto de apoio a esportistas que não sejam jogadores de futebol?

Eri T. Bellanca, Porto Alegre, via e-mail

Via Láctea

“Telescópio espacial Gaia completa mapeamento da Via Láctea.” Pequenos passos iniciais para os saltos evolutivos que virão. Pena que eu não estarei mais vivo quando as viagens estelares forem algo normal.

Alexsander da Silva Vargas, Porto Alegre, via Instagram

Horário de verão

Fome, inundações, desemprego, baixa renda, violência, insegurança e gente querendo uma hora a mais de sol, para jogar tênis, ir para o happy hour e nadar nas piscinas. E os excluídos levantando no escuro e nas paradas de ônibus para serem assaltados. Horário de verão não acrescenta nada.

João Macedo, Itaqui, via e-mail