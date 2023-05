Proteção aos animais, mandato cassado, nem tão iguais, educação e redução de preços

publicidade

Proteção aos animais

O Código Estadual de Proteção aos Animais vai completar 20 anos de sua sanção pelo governador Germano Rigotto no dia 21 de maio de 2003, Lei 11.915, que teve a autoria do deputado estadual Manoel Maria e foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Este instrumento legal moderno possibilitou grandes avanços, tais como a criação de vários órgãos estaduais (delegacias principalmente) e batalhões da Brigada Militar atuando na causa. Centenas de entidades e pessoas que lutam pelos animais passaram a ser respaldadas e estimuladas para exercer suas atividades. O zelo pelo bem-estar animal deixou de ser algo emotivo e passou a ser efetivo, capaz de demonstrar o grau de civilidade da nossa sociedade.

Benjamin Barbiaro, Porto Alegre, via e-mail

Mandato cassado

Há pouco tempo, o então presidente Jair Bolsonaro era criticado por supostamente desmerecer a imagem do Brasil no exterior. Agora fico a imaginar o que estão pensando do país, quando a justiça brasileira permite a candidatura eleitoral de uma pessoa condenada irrecorrivelmente, quanto ao mérito do fato, e cassa o mandato de um deputado federal que sequer responde a processo administrativo ou penal.

João Nelson Paim Filho, Itapema (SC), via e-mail

Nem tão iguais

Conclusão antiga que se repete ano a ano no Brasil, terra de tratamento desigual para iguais perante à lei maior, a Constituição. Aumentos e benefícios para deputados, senadores e outros altos escalões, os quais recebem tramitações rápidas, aprovam índices acima da média, enquanto que para a classe trabalhadora e aposentados demoram meses e prolongadas reuniões com índices menores que a inflação. Processos jurídicos nos altos tribunais pedindo reembolsos referentes aos planos Collor e Bresser (décadas 80 e 90) ainda esperam decisões do STF com mais de 30 anos de espera pelos poupadores, muitos dos quais já morreram. Por que tratamentos diferenciados para os poderosos e engavetamentos para os pobres poupadores aposentados?

Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre, via e-mail

Educação

Um número considerável de alunos está sem aulas há mais de 20 dias na região do Tiaraju, interior do município de São Gabriel. A Escola Estadual Antônio José de Assis Brasil está com seu prédio interditado devido a problemas estruturais como rachaduras causadas por galhos e raízes de árvores próximas. O assunto foi tema de debate na Câmara de Vereadores, haja vista que a associação de moradores da localidade e pais dos alunos precisam de uma solução para que os alunos retornem às aulas o quanto antes. O governo do Estado precisa olhar para essa questão com urgência.

Guido Ávila, São Gabriel, via e-mail



Redução de preços

A Petrobras anunciou a redução dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Gente sem memória é isso. Primeiro aumentaram o ICMS e trouxeram de volta outros impostos sobre combustíveis. Agora baixaram 40 centavos. Façam a conta para ver se fecha. E ainda comemoram!

Everton Falcão, Canoas, via Instagram