Qualidade de texto, pobre país, pensão reduzida, Código Penal, preservar a Orla e aprender a votar

publicidade

Qualidade de texto

Equilíbrio, sensatez e informações precisas caracterizam a matéria de Flavia Bemfica “Leite ajusta estratégia política após seis meses” (CP, 3/7). Em todo a extensão, o texto flui com isenção, destacando méritos e apontando deficiências de uma administração normalmente analisada pela mídia com pendores de radicalização, a favor e contra. A repórter do CP soube observar com a necessária (e cada vez mais rara) isenção o desempenho do governador, brindando os leitores com texto que prima pela qualidade. Parabéns!

Gilberto Jasper, Porto Alegre, via e-mail

Pobre país

Como sempre, em mais uma recente decisão do STF, o povo se deu mal, com a redução da metade da pensão do falecido. Enquanto isso, os salários, benefícios e penduricalhos de muitos, no serviço público, só aumentam. Mais uma injustiça contra o trabalhador. O que não tem governo nem nunca terá.

João Macedo, Itaqui, via e-mail

Pensão reduzida

Verdade. Só nos damos conta quando acontece. Viúva, passei a receber 50% de pensão por morte do meu esposo. E pasmem, o meu salário de professora aposentada também sofreu grande redução. É muita injustiça.

Alice Schmidt, Porto Alegre, via e-mail

Mudança no Código Penal

Cinco estados querem mudar o Código Penal para diminuir furtos e roubos de celulares. A ideia do Judiciário é restringir a atividade policial de todos os meios indiretos possíveis. Já está se criando a jurisprudência de que a PM não pode mais abordar o sujeito com base em desconfiança ou fuga da Polícia. Então, imaginem, qual será o papel da Polícia em um futuro próximo?

Cristian Geraldo, Santa Maria, via Instagram

Preservar a Orla

Decreto que proíbe venda e consumo de bebida na orla ainda divide opiniões. A orla está linda, é um lugar maravilhoso de convivência. Então precisamos zelar pela sua preservação, não necessariamente consumindo bebidas alcoólicas porque é possível inebriar-se com o magnífico pôr do sol no Guaíba.

Márcia Andreolio, Porto Alegre, via Instagram

Aprender a votar

Em atenção à opinião do leitor Roberto T. da Silveira, na carta “Aprender a votar” (CP, 30/6): enquanto existir voto secreto no parlamento, não há como aprender a votar. Como saber o que os nossos representantes votaram?

Luiz Antonio dos Santos, Porto Alegre, via e-mail