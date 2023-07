Seleção brasileira na Copa, Adalberto Preis, Parque da Redenção, 500 mudas no Harmonia e viagem

publicidade

Seleção brasileira na Copa

Começou neste mês a nona edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que está sendo disputada na Austrália e Nova Zelândia. Comandada pela sueca Pia Sundhage, a seleção brasileira tenta seu primeiro título na competição dominada pelas norte-americanas, tetracampeãs e vencedoras das duas últimas edições. Cumpre saber que a melhor campanha verde-amarela foi em 2007, quando a nossa seleção acabou derrotada pela Alemanha na final, por 2 a 0. A treinadora comanda a Seleção desde 2019, sendo bicampeã olímpica (2008 e 2012) com os Estados Unidos e prata com a Suécia em 2016. Devemos, portanto, mergulhar na atmosfera da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 e torcer pelas nossas competentes representantes.

Danilo Guedes Romeu, Porto Alegre, via e-mail

Adalberto Preis

Luto: ex-dirigente do Grêmio, Adalberto Preis morre aos 79 anos. Grande dirigente! O Alemão Preis renovou o Grêmio em 1985 e 1986 e teve outras boas passagens no clube.

Rogério Argentino, Canguçu, via Instagram

Parque da Redenção

Você apoia? Ambientalistas pedem tombamento nacional do Parque da Redenção. Atualmente, o parque é reconhecido e, com isso, é protegido como patrimônio porto-alegrense. É o que se chama de um tombamento municipal. Se houver também um reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil, isso só vai aumentar o prestígio, o valor e a importância do parque e, junto com ele, o destaque de Porto Alegre. Não vamos perder nada. Só ganhar. Vai ser bom para todo mundo. Um tombamento é um reconhecimento da importância. É uma premiação. Vamos lutar pra conseguir esse prêmio para Porto Alegre.

Luiz Felipe Escosteguy, Porto Alegre, via Instagram

500 mudas no Harmonia

Compensação: empresa vai realizar plantio de 500 mudas no Parque Harmonia. Um absurdo removerem as árvores e plantarem mudinhas que vão levar décadas para se desenvolver, se não forem destruídas. É revoltante o extermínio que esta geração está fazendo por pura ganância. Em pouco tempo, vão se arrepender.

Maria Barcellos Karolczak, Canoas, via Instagram

Viagem com 10 cães

Designer e cadela Nina iniciam viagem de carro de seis meses pelo país. Também fiz uma viagem de mudança de Canoas para Natal no Rio Grande do Norte. Trouxe meus 10 cães com ajuda do meu irmão, que foi fundamental para chegarmos aqui.

Claudia Mussi, Natal (RN), via Instagram