Situação e oposição, poste rachado, símbolos do RS, freeway e a maior cuca do Brasil

publicidade

Situação e oposição

O voto é instrumento da maior relevância nas democracias. Aliás, só nelas, porque as ditaduras o repelem. E quando se vota, quer elegendo o presidente, o governador ou o prefeito, dizemos quem deva ser situação, exercitando a missão administrativa, e quem seja oposição. As duas posições são muito importantes. Quem posto, em função do resultado do pleito, na oposição, precisa ter consciência da sua utilidade. Cabe-lhe fiscalizar as ações, denunciando equívocos, exigindo e propondo medidas, sempre pensando no aperfeiçoamento. Não pode, apenas, o que é simplório, opor-se a tudo. Constrangedoras as buscas, todavia, a cada dia noticiadas, de cargos, de primeiro ou de último escalão, na situação federal. E, quando atendido, muda de lado, sem a menor cerimônia. Ignorando a posição do eleitor. Que a situação ofereça benesses é compreensível, busca enfraquecer a oposição, mas que esta aceite não. Em decorrência, percebe-se lamentavelmente a fragilização crescente dos partidos políticos. Fortalecê-los, sempre, é desejo de todos os democratas.

Jorge Lisbôa Goelzer, Erechim, via e-mail

Poste rachado

Na Travessa Kuluene, em Porto Alegre, há um poste rachado em acidente causado por motorista sem habilitação, em 17 de janeiro de 2022. Decorrido mais de um ano e meio, embora vários pedidos de conserto protocolados, a CEEE nada fez. Apenas escorou o poste com pedaços de madeira e pedras, havendo risco permanente de queda em caso de chuvas e ventos fortes. Em processo que ajuizei, a empresa contestou o pedido e disse que conserto cabe ao motorista causador do acidente(?). Salve a privatização!

João Tadeu Argenti, Porto Alegre, via e-mail

Símbolos do RS

Parabéns ao jornalista Guilherme Baumhardt pela sua coluna no Correio do Povo do dia 13 intitulada "Uma necessária perda de tempo", a respeito da tentativa de alterar símbolos do Rio Grande do Sul.

Paulo Roberto Saute, Porto Alegre, via e-mail

Freeway

Temos que valorizar os serviços de manutenção e sinalização da rodovia BR-290, a freeway, como recapeamentos, tapa-buracos e agilidade na cobrança dos dois pedágios entre Porto Alegre e Osório. O que chama a atenção são os preços cobrados em outras rodovias da mesma concessionária. No estado de Santa Catarina, na continuação da BR-101, os valores por trajetos parecidos são mais baratos. Como se explica as diferenças cobradas nas praças de pedágios noutros estados e no Rio Grande do Sul?

Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre, via e-mail

A maior cuca do Brasil

Agudo quer fazer a maior cuca do Brasil durante a Volksfest. A Região Central faz as melhores cucas na minha opinião. É muito bom saborear as cucas de Agudo, Restinga Seca e toda a Quarta Colônia. É muito bom saborear essas cucas de lá.

Anael Fernando Severo da Rosa, Porto Alegre, via Instagram