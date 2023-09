Talento da repórter, minirreforma eleitoral e inteligência artificial

publicidade

Talento da repórter

Comovente e objetiva a reportagem de Vitória Fagundes no Correio do Povo +Domingo do dia 17. Com humanismo, descreveu o cenário atual dos municípios de Muçum e Roca Sales, devastados pelo histórico rio Taquari. É o maior desastre da história dos 36 municípios da região. Parabéns pelo profissionalismo, talento e fidelidade da jornalista pelo que se vê na região.

Gilberto Jasper, Porto Alegre, via e-mail

Minirreforma eleitoral

Sobre a legalização da chamada minirreforma, aprovada pela Câmara Federal, o que mais escandaliza, além do uso do Fundo Eleitoral para pagamento de despesas pessoais dos candidatos, com a compra de barcos, aeronaves e veículos, doações via Pix sem identificar doadores, entre outros, são os bilhões de reais em recursos dos contribuintes drenados para manutenção dos partidos e dos políticos. Algo sem similar no mundo. Diante de tamanha desfaçatez, há que se repensar o financiamento público e criar um controle social externo sobre os atuais fundos partidário e eleitoral, reduzindo-os em vez de aumentá-los.

José Carlos Morsch, Porto Alegre, via e-mail

Inteligência artificial

O mundo está sempre evoluindo. / Junto com ele, nós vamos seguindo. / Nos adaptando às novas criações / E sempre acompanhando as inovações./ Inteligência artificial já é realidade / Se tornando cada vez mais importante / Nesse mundo de tantas novidades, / Mas sua dependência / pode ser uma agravante. / As tecnologias vieram para nos auxiliar / Porém, estudantes se tornam dependentes / Não querem sozinhos pensar / Se tornando, muitas vezes, incoerentes.

Iago Podewils

e Miguel Heller Scheer, São Lourenço do Sul, via e-mail