Trensurb é investimento, alertas para o planeta e falta de consenso

Trensurb é investimento

Têm razão os leitores William Vincenti Pinheiro e Leonardo Nunes Medeiros (CP, 31/10), quando afirmam que uma expansão do serviços da Trensurb até Alvorada seria um investimento para Alvorada e Região Metropolitana. O presidente da estatal, Fernando Marroni, em entrevista ao programa Bom Dia da Rádio Guaíba, declarou que o plano é aumentar a linha Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo até Alvorada. Segundo ele, seriam necessárias 11 novas estações que ligariam a estação Aeroporto até à cidade a um custo de R$ 6 bilhões.

Mário de Souza P. Lima, Porto Alegre, via e-mail

Alertas para o planeta

“ONU alerta sobre seis riscos catastróficos para o planeta.” Estão sendo avisados. O planeta está visivelmente mudando com catástrofes ambientais acontecendo e mesmo assim ficam regurgitando ódio reprimido e achando que o progresso é só tecnológico e industrial. Se o Brasil tem a Amazônia preserve-a da melhor forma possível e use isso para crescer.

Anderson Ismael Cygainski, Frederico Westphalen, via Instagram

Falta de consenso

Na sessão de segunda-feira do Conselho de Segurança da ONU, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, criticou, com razão, a falta de consenso e de ação dos integrantes do Conselho de Segurança, pois a falta de uma resposta para o que está ocorrendo na guerra entre Israel e o Hamas é uma vergonha. Para o chanceler está se desenvolvendo uma catástrofe humanitária. Mauro Vieira coordenou, em Nova Iorque mais uma reunião de emergência sobre o conflito no Conselho de Segurança, sem no entanto conseguir aprovar resoluções humanitárias que permitam o trânsito de civis e a entrada de ajuda na Faixa de Gaza. O Brasil continua a defender a liberação imediata dos reféns e o fim da violência.

Mariana S. do Nascimento, Porto Alegre, via e-mail